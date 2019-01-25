ريبيكا فيرغسون في «القفص الذهبي»

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

كشفت الممثلة السويدية الشهيرة، ريبيكا فيرغسون، أنها تزوجت سراً خلال فترة الأعياد في الشهر الماضي، من صديقها المعروف بـ«روري».

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، أمس، بأن الممثلة الحسناء كانت محاطة أثناء زفافها بأسرتها وأصدقائها، حيث قالت عن حفل الزفاف: «إنه كان مخصصاً لنا ولأسرتنا بصورة أكبر».

وارتدت فيرغسون (‏35 عاماً)‏ «تنورة زفاف» بدلاً من فستان الزفاف التقليدي، كما أشارت إلى أنها تخطط لإقامة مراسم زفاف أخرى في اليونان الصيف المقبل.

يذكر أن فيرغسون شاركت في أفلام مثل: «مهمة مستحيلة - أمة منشقة» و«أعظم رجل استعراض» و«فتاة القطار» .