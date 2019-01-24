يوغا في الهواء الطلق خلال «طيران الإمارات للآداب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي ينظم خلال الفترة من الأول إلى التاسع من مارس المقبل، أن برنامجه سيضم مجموعة من الجلسات التي ترسم الطريق إلى الصحة والسعادة، وتعرف بالقدرات الخاصة.

وسيقدم الجلسات ملهمون وخبراء عالميون، من بينهم مؤلف كتاب «البحث عن السعادة»، كريس غاردنر، الذي سيستعرض قصة حياته، التي قدمها ويل سميث في فيلمه الذي يحمل الاسم نفسه.

وسيتناول العديد من الجلسات - باللغة العربية - أحدث الأساليب التي يمكن استخدامها لتحقيق السعادة في الحياة.

وبينما سيبدأ المهرجان جلساته بـ«وجبة يوغا» في الهواء الطلق، للمدربة ميلاني سوان المقيمة في دبي، ستقدم ميرا مانك وجبة نباتية حافلة بوصفات من كتابها «روح الزعفران»، الذي يجمع بين حبها للأكل الصحي والوصفات الهندية الأصيلة التي تقدمها بطريقتها الخاصة.

وفي جلسة بعنوان «10 خدع يستخدمها الرجال للانفصال عنكِ» سيتناول الكاتب عبدالله النعيمي، أحد أشهر المؤثرين في وسائل الإعلام الاجتماعي بالإمارات، تفاصيل حيل الرجال المخادعين، ويقدم إرشاداته لتجنب الوقوع في حبائلهم.

وتشرح نخبة من الخبراء كيفية استخدام الذكاء العاطفي، لتحسين العلاقات في مكان العمل والمنزل.

وسيقدم لنا كل من د. عبدالله المغلوث ود. شريف عرفة في جلستهما، «اصنع سعادتك»، طرائق بسيطة تمكننا من أن نحيا حياة ذات معنى تملأها السعادة، وسيقدمان لنا إرشاداتهما لتعزيز الطاقة الإيجابية، وتجنب الإرهاق وخفض مستوى الإجهاد.

وسيوضح الدكتور عبدالله المغلوث في جلسته «غداً أجمل»، كيفية التغلب على خيبات الأمل، والتحديات والصدمات التي نواجهها في الحياة بطرائق سهلة، وقابلة للتطبيق لتخطي المشكلات التي نواجهها في المنزل، أو في العمل، أو المدرسة، أو أي مكان آخر في الحياة.

وفي جلسة «ماذا نحتاج لنصبح بشراً خارقين»، يقدم روان هوبر، عالم أحياء التطوري ومحرر مجلة «نيو ساينتست»، وجهة نظره عن الإمكانات الخارقة للإنسان، ويشرح الأسباب التي تجعل بعض الناس يحققون أقصى درجات الإنجاز في حين أن غيرهم لا يستطيعون ذلك مهما حاولوا.