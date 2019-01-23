ترامب ينافس جون ترافولتا في جائزة «أسوأ ممثل»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

رشح فيلم «جوتي» للنجم جون ترافولتا والرئيس الأميركي دونالد ترامب لجوائز رازي لأسوأ فيلم وأسوأ ممثل لعام 2018.

أما الفيلم الكوميدي الجديد عن المحقق شارلوك هولمز «هولمز وواتسون» فحصل على ستة ترشيحات عند الإعلان عن الترشيحات، أول من أمس، من بينها ترشيحات لبطلي الفيلم ويل فيريل وجون رايلي «لإضرارهما بصورة اثنين من أحب الشخصيات في الأدب».

وبدأت «رازي» عام 1980 كجوائز مضادة للأوسكار، أرفع جوائز السينما العالمية.

وأعلنت الترشيحات قبل يوم من إعلان ترشيحات أكاديمية فنون وعلوم السينما لجوائز الأوسكار.

وقال مؤسس جوائز رازي جون ويلسون «مع اضطراب البورصات، واحتمال مساءلة الرئيس، واندلاع حرائق غابات، وحدوث فيضانات وجرائم قتل جماعي بالرصاص، كان 2018 مليئاً بالكوارث.. ثم جاءت أفلام العام الماضي».

وحصل ترامب على ترشيحين لأسوأ ممثل عن ظهوره كرئيس في الفيلمين الوثائقيين «موت أمة» و«فهرنهايت 11/‏‏‏9» للمخرج مايكل مور.

وحصل فيلم «جوتي» الذي يدور حول زعيم مافيا راحل في نيويورك ويؤدي دوره جون ترافولتا على ستة ترشيحات، بينها أسوأ ممثل.