«بنات الملاكمة».. بين أبوظبي والرياض

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنهى المخرج سمير عارف تصوير الدراما السعودية الجديدة «بنات الملاكمة»، وهي أولى تجارب التأليف الدرامي للكاتبة الشابة أفنان القاسمي، وبطولة نخبة من الممثلات الشابات اللاتي اشتهرن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبمشاركة مجموعة من الممثلين المخضرمين. ويأتي العمل بالتعاون بين شركة «O3» للإنتاج والتوزيع الدرامي والسينمائي المندرجة تحت مظلة Studios MBC و«توفور54» أبوظبي.

وأمضى فريق المسلسل نحو شهرين من التصوير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بين الأحياء والمنازل ومواقع التصوير المناسبة للسياق الدرامي، ثم انتقل إلى السعودية لإنجاز المرحلة الثانية من العمل، وتحديداً في العاصمة الرياض.

وأشارت «توفور54» إلى أنها كعادتها قدمت التسهيلات اللازمة لإنجاز العمل، إذ قدمت الخدمات الإنتاجية التي شملت عمليات الإنتاج وما بعده في مرافقها الحائزة العديد من الجوائز. وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي و«توفور54» مريم عيد المهيري: «يتميّز هذا العمل الدرامي بتركيزه على المواهب العربية الشابة سواء أمام الكاميرا أم خلفها، خصوصاً أن الشباب الذين لا يتجاوز أعمارهم 30 عاماً يمثلون نحو 65% من إجمالي سكّان الدول العربية، لذا فمن الضروري رعاية المواهب المحلية والعمل على تطوير مهاراتها من أجل ضمان صناعة محتوى يلبي تطلعات الجمهور المحلي ويحظى باهتمام عالمي». وأضافت: «سعيدة بمواصلة الشراكة التي تجمعنا للمرة الرابعة مع (O3 للإنتاج)، إذ شيّدنا معاً موقعي تصوير في مرافق التصوير التابعة لنا في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، كما أنتجنا أربعة أعمال درامية عربية عالية الجودة في أبوظبي. وتُعد مثل هذه الشراكات المتميّزة جزءاً محورياً من مهمتنا نحو تمكين ودعم صناعة محتوى عربي عالي الجودة».

من ناحيته، قال مدير عام «O3» فادي إسماعيل: «نحن أمام عمل درامي سعودي شبابي بامتياز، طبيعته مختلفة عن الدراما السائدة، أما بطلاته فشابات مكافحات في مقتبل العمر، يواجهن ظروف الحياة المختلفة، فيما يطرح العمل سؤالاً مفاده: هل تتمكن الشابات من اجتياز العقبات التي تواجُههنّ أم يستسلمن في معاركهن الأولى؟». وأضاف: «تسعى «O3» من خلال أعمالها الأخيرة، لتقديم وجبات درامية متنوعة تغطي مختلف الألوان، كالتاريخي (العاصوف) و(حارة الشيخ)، والاجتماعي (حب بلا حدود)، واليوم نقدم دراما اجتماعية واعدة من نوع آخر، تعتمد بشخوصها وأبطالها على العنصر الشبابي النسائي بصورة خاصة، فاتحةً المجال أمام نجمات التواصل الاجتماعي للظهور وإبراز موهبتهن على الشاشة الصغيرة».

مشاركات

يلعب بطولة «بنات الملاكمة» كل من: ميلا زهراني، فاطمة الحوسني، عبدالعزيز سكيرين، آلاء شاكر، دانة آل سالم، عنود السعود، عبير سندر، نورة عصر، درة، علي الشريف، شعيفان العتيبي، محمد مشعل، راكان، زهير حيدر، بمشاركة زارا البلوشي. ويحمل العمل توقيع المخرج سمير عارف، وهو من تأليف وسيناريو وحوار أفنان القاسمي.

يُعرض المسلسل على «إم بي سي» فبراير المقبل.

مريم عيد المهيري:

«رعاية المواهب والعمل على تطوير مهاراتها ضرورة لصناعة محتوى يلبي تطلعات الجمهور».

فادي إسماعيل:

«العمل يطرح سؤالاً مفاده: هل تتمكن الشابات من اجتياز العقبات التي تواجُههنّ أم يستسلمن».