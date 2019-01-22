وفاة عميل الاستخبارات ملهم فيلم «آرجو»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

توفي العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، الذي اشتهر بتهريب رهائن أميركيين من إيران عام 1980، والذي استلهمت منه فكرة فيلم «آرجو» الحائز جائزة الأوسكار، عن 78 عاماً.

وغرد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: «أقدم أعمق التعازي لأسرة الراحل توني مينديز».

وقال بومبيو، الذي وصف مينديز بـ«البطل الأميركي»: إنه «كان ضابط استخبارات موهوباً للغاية. وتمكنه من إخراج الأميركيين من إيران عام 1980، كان مجرد واحد من إنجازاته الكثيرة».

وبعد تقاعده من وكالة الاستخبارات المركزية عام 1990، كتب مينديز ثلاث مذكرات، حول خبراته ومهامة الأمنية في أرجاء العالم.

ووصف بن أفليك، الذي أخرج وجسد شخصية مينديز في فيلم «آرجو»، الذي تم عرضه عام 2012، العميل المتقاعد بأنه «بطل أميركي حقيقي». وغرد أفليك على «تويتر»: «لم يسع قط إلى تسليط الأضواء على أعماله، واقتصر سعيه فقط على خدمة بلده».