«طيران الإمارات» لمسافريها: اختاروا برامجكم الترفيهية من المنازل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «طيران الإمارات» ميزة جديدة على تطبيقها، تتيح لزبائنها من خلالها الاطلاع على الخيارات الترفيهية التي يوفرها نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، واختيار برامجهم الترفيهية المفضلة وإنشاء قوائمهم الخاصة قبل السفر من البيت، ومن ثم تفعيلها على شاشة الفيديو أثناء الرحلة.

ويوفر نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، أكثر من 4000 قناة تلفزيونية حسب الطلب، بما في ذلك أكثر من 1000 فيلم وعشرات آلاف الأغاني والمقطوعات الموسيقية والكتب المسموعة والألعاب.

وقال رئيس «طيران الإمارات» تيم كلارك: «تواصل فرقنا العمل لتوفير تجربة سفر فريدة بما يتماشى مع وعدنا لعملائنا بالتميز الدائم، والنظر في جميع التفاصيل بعناية تامة. وترتقي الميزة الجديدة بتجربة المسافرين قبل السفر، حيث تمكنهم من الاطلاع على المحتوى المتوافر وإنشاء قائمة من الأفلام والبرامج المفضلة وتشغيلها في أي وقت خلال الرحلة».

وتتوافر هذه التجربة الفريدة الآن على 100 طائرة من طراز بوينغ 777، وسوف يتم تعميمها قريباً على أسطول طيران الإمارات بأكمله، بما في ذلك طائرات A380 والبوينغ 777 على اختلاف درجات السفر. وتضيف «طيران الإمارات» في كل شهر أكثر من 100 فيلم إلى النظام في أكثر من 44 لغة، وتوفر لمسافريها الصغار تشكيلة كبيرة من أفلام الأطفال، تشمل أكثر من 75 من أفلام ديزني ومارفل، و50 قناة تلفزيونية، بما في ذلك «كارتون نتويرك» و«نيكيلوديان» وقناة ديزني.