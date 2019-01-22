الدنمارك تخطط لبناء 9 جزر اصطناعية ضخمة

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

تخطط السلطات في الدنمارك لبناء تسع جزر اصطناعية قبالة سواحل كوبنهاجن بمساحة إجمالية تزيد على مليون متر مربع. وتعقد الآمال على أن تصبح هذه الجزر الجديدة التي سيطلق عليها اسم «هولمين» مركزاً مستقبلياً للأعمال والتجارة المستدامة.

وقال «براين ميكلسن» رئيس غرفة التجارة الدنماركية «أعتقد أن هذه الجزر ستصبح وادي السيليكون الأوروبي».

وستبنى الجزر الاصطناعية من مخلفات التربة والمواد الإنشائية لمشروعات البناء الأخرى القائمة في المنطقة. إذ وفقاً لشركة نيو أتلاس، تهدر هذه المشروعات نحو 26 مليون متر مكعب من المواد.

ومن المقرر أن يباشر العمل في هذا المشروع الضخم خلال عام 2022، لتصبح أول جزيرة جاهزة تماماً في غضون ستة أعوام. ووفقًا للجدول الحالي سيصبح المشروع بأكمله جاهزاً في عام 2040. وسيزود المشروع بتوربينات الرياح لتوليد الطاقة، وسيدعم أيضاً الحياة البرية والشعاب المرجانية. وقال المستشار المعماري «آرني سيرماك نيلسن»، الذي يعمل في المشروع بالتعاون مع شركتي «أوربان بور» و«نيو أتلاس» إن «بالإمكان تطوير الجزر بشكل موضوعي، وترك أفضل الظروف للصناعة الابتكارية والبحثية في مجال التقنية الخضراء والتقنية الحيوية وعلوم الحياة والقطاعات المستقبلية الأخرى. ويجب ألا يستخف بميزة القرب من المياه والإمكانات الفريدة لشواطئ الجزر والدلتا التي تظهر بينهما».

المشروع الواعد سيدعم الحياة البرية والشعاب المرجانية.