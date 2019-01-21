«واحة السجّاد».. في قلب دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

على مساحة 3100 متر مربّع، تتزين بـ15 ألف قطعة؛ انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ24 لمعرض واحة السجاد، الذي تنظمه جمارك دبي هذا العام تحت شعار «حيث يلتقي الفن والإبداع»، على مدى 26 يوماً، في منطقة سيتي ووك بقلب دبي.

ويضم المعرض، الذي افتتحه رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، مجموعة من أفخر أنواع السجاد وأندرها، موزعة على 39 منصة عرض.

وتُنظّم خلال المعرض فعاليات عدة؛ منها جدارية عن عام التسامح، بهدف تعزيز الدور العالمي لدولة الإمارات عاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري، وترسيخ هذه القيمة لدى زوار المعرض، من خلال تزيين الجداريات بكرات الصوف، بالإضافة إلى جناح السجاد النادر، وزاوية «ماله مثيل»، وفعالية «رحلة سجادة»، وركن خاص للأطفال.

كما يشهد المعرض، الذي دشّن بحضور مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، محمد جمعة بوعصيبة، ومدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد المري، ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، اللواء راشد المطروشي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع أحمد عبدالكريم جلفار، انضمام سهيلة الخزعلي، أول إماراتية تحترف صناعة السجاد، وتتخذ من منزلها مقراً للعمل. وستعمل سهيلة على نشر ثقافة صناعة السجاد اليدوي بين النساء، وتمكينهن في هذا المجال.

من جهته، قال سلطان بن سليم: «إن (واحة السجاد) من أبرز المعارض الحيوية السنوية، ويهدف إلى تعزيز موقع دبي عاصمةً للاقتصاد، ودعم مستقبلها كأولى المدن العالمية، بما يواكب المبادئ الثمانية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأيضاً الإسهام في تحقيق أهداف وثيقة الـ50 في جعل دبي المدينة رقم 1 عالمياً في مجال الاقتصاد والسياحة».

من ناحيته، قال مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح: «إن المعرض منذ انطلاقه في عام 1996، وحتى اليوم، حقق نجاحات جعلت منه سوقاً سنوية لبيع السجاد وإعادة تصديره إلى أنحاء العالم، بما يقدمه من أفخر أنواع السجاد اليدوي والنادر عالمياً»، وأكد أن «الدورة الـ24 تتميز عن سابقاتها؛ كونها بقيادة نسائية 100%؛ دعماً لدور المرأة الحيوي في تنمية المجتمع».

من جهتها، ذكرت رئيس اللجنة المنظمة، فريدة فاضل، أن معرض واحة السجاد يحظى بمشاركة واسعة، وينظم في وجهة جديدة هذا العام، مشيرة إلى أن الزوار سيحظون بفرصة متابعة فعاليات مصاحبة لـ«الواحة»، وورش عمل تدريبية لحياكة السجاد، التي سيشارك فيها أصحاب الهمم.

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ألف قطعة موزعة على 39 منصة في المعرض.