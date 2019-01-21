«مجموعة أبوظبي» تتلقى المشاركات في جائزتين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، و«غلف كابيتال»، أمس، عن فتح باب قبول المشاركات في «جائزة الإبداع من مهرجان أبوظبي - غلف كابيتال». ووجهت المجموعة الدعوة إلى الفنانين الإماراتيين لزيارة المعرض السنوي للفنون التشكيلية، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي، والذي يقام هذا العام تحت عنوان «آفاق بعيدة: أعمال فنية للطبيعة الأوروبية.. مجموعة المقتنيات الأميرية - لختنشتاين»، حتى تتسنى لهم المشاركة في جائزة الفنون التشكيلية من مهرجان «أبوظبي - غلف كابيتال».

ويحظى المشاركون في الجائزتين بفرصة ربح جوائز بـ10 آلاف درهم، وعرض الأعمال الفائزة في مقر انعقاد مهرجان أبوظبي بـ«قصر الإمارات».

يذكر أن المشاركة في «جائزة الإبداع من مهرجان أبوظبي - غلف كابيتال 2019» متاحة لجميع الفنانين الإماراتيين من سن 18 إلى 35.