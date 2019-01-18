مادونا تستعد لجولة عالمية بعد غياب 3 سنوات

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

تخطط النجمة العالمية، مادونا، حالياً للقيام بأولى جولاتها الفنية العالمية منذ ثلاث سنوات، في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بعد إصدار ألبومها الغنائي الـ14.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، أول من أمس، بأن ثمة تقارير حول اعتزام أسطورة البوب الشهيرة (60 عاماً)، القيام بالجولة الموسيقية المنتظرة، في أواخر عام 2019.

ونقل الموقع الإلكتروني: «إن مادونا متحمسة جداً لتقديم موسيقاها الجديدة.. سيكون هناك الجيش المعتاد من الراقصين وعوامل الإضاءة البراقة، إضافة إلى بعض الألعاب النارية أيضاً».

وأضاف المصدر: «قد تكون (مادونا) في سن الـ60، لكنها تعمل بجد لا يُصدق حتى تحافظ على قوامها في أفضل شكل ممكن».