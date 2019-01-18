MyDubai.. رحلة مصوّرة في أجمل مواقع دبي

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

شهدت مسابقة #MyDubai، التي أطلقتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، إقبالاً واسعاً من المقيمين في المدينة ممن شاركوا صوراً على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لربح تذكرتي ذهاب وعودة من طيران الإمارات تمكن أصدقاءهم أو عائلاتهم من زيارتهم في دبي. واستعرض المشاركون في المسابقة أفضل الوجهات في دبي التي تناسب وتلبي مختلف التطلّعات لكل الأعمار، التي أظهرت الطابع المتميز لدبي وحيويتها من زوايا عدّة، ومن بينها؛ منطقة وسط مدينة دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، والعديد من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات.

وتختار مسابقة #MyDubai فائزين اثنين أسبوعياً ولمدة 15 أسبوعاً بداية من 15 أكتوبر 2018 وحتى 31 يناير الجاري

فإذا كنتم تبحثون عن أفضل الطرق لوضع برنامج ترفيهي لإمتاع ضيوفكم من زوار دبي، تنصح هيئة دبي للسياحة الزوار بعدد من المواقع والوجهات التي ستساعد على إعداد البرنامج المفعم بالأنشطة والمرح لمدة 72 ساعة.

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