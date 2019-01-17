«شتاء المرح» يصل إلى «اللحظة السعيدة» في واجهة المجاز

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت «واجهة المجاز المائية»، إحدى الوجهات السياحية والترفيهية العائلية في إمارة الشارقة، فعاليات «شتاء المرح»، مساء أول من أمس، بعد أن قدمت للزوار باقة من الفعاليات المشوقة والأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق، طوال إجازة الشتاء المدرسية.

وجمعت الواجهة أعداداً كبيرة من الزوار، الذين توافدوا للاستمتاع بالأمسيات، ومشاهدة العروض المسرحية، والعروض البهلوانية الممتعة، والعروض الموسيقية، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقات وسحوبات «اللحظة السعيدة»، التي قدمت جوائز أضفت المتعة على الأجواء المجتمعية، التي وفرتها الفعالية للزوار.

وخصصت واجهة المجاز للأطفال لعبة القفز في «عالم الترامبولين»، الذي سيستمر في واجهة المجاز المائية، بعد اختتام فعاليات «شتاء المرح» حتى شهر أبريل المقبل، إلى جانب سلسلة أنشطة وجولات تفاعلية، تقام في ساحات وأروقة الواجهة.