هاني شاكر ووائل جسّار على مسرح المجاز في 25 الجاري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف مسرح المجاز، في 25 الجاري، المطربين: المصري هاني شاكر، واللبناني وائل جسّار، للاستمتاع بباقة من الأغنيات التي قدماها خلال مسيرتهما. ويطلّ أمير الغناء العربي هاني شاكر على جمهوره بأغنيات تذكّر بأيام الزمن الجميل، الذي بات نموذجاً في الكلمة واللحن الأصيل، من الأغنيات القديمة، وصولاً إلى أعماله الجديدة التي قدمها لجمهوره بألبومات متنوعة، راوحت في مجملها بين الإيقاعات الطربية. ويحمل هاني شاكر في رصيده ما يزيد على 600 لحن وأغنية، عاصر من خلالها كبار الملحنين والمؤلفين، لينال أرفع الأوسمة وأكبر الجوائز من عواصم العالم العربي. أما الفنان وائل جسّار، فسيقدم لجمهور مسرح المجاز الأغنيات الطربية اللبنانية لنخبة من الطرب الأصيل، مروراً بأعماله الخاصة التي لاقت انتشاراً بين الجمهور، ورسّخت اسمه بين نجوم الغناء العربي. وسيستمتع الجمهور بأغنيات جديدة، قدّمها الفنان اللبناني وائل جسّار، أخيراً.