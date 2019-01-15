كاتي بيري: ارتباطي بأورلاندو صائب

المصدر: لوس أنجلوس- د.ب.أ

كشفت المغنية الأميركية المشهورة، كاتي بيري، عن اعتقادها بأنها أقدمت على الاختيار الصائب والصحيح، عندما قررت الارتباط بالممثل البريطاني المعروف، أورلاندو بلوم. ونقل موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني، المعني بأخبار المشاهير، عن بيري، (‏‏34 عاماً)،‏‏ قولها: «أنا سعيدة لإقدامي على الاختيار الصحيح» بقراري الارتباط ببلوم، (‏‏42 عاماً)‏‏.

وأكدت المغنية الشابة، بمناسبة احتفال بلوم بعيد ميلاده الـ42، إنها شديدة الامتنان للعلاقة التي تربطها بالممثل الوسيم، الذي شارك في بطولة سلسلة أفلام المغامرات المشهورة «قراصنة الكاريبي»، مضيفة: «عيد ميلاد سعيد يا ملاكي». وتأتي تعليقات بيري في أعقاب تقارير كانت أفادت، أخيراً، بأن بلوم يشعر «بسعادة غامرة» بالارتباط بها، وبأنه «نضج» كثيراً منذ أن بدأت علاقتهما. يذكر أن كاتي كانت متزوجة من قبل من الممثل البريطاني راسل براند، (‏‏43 عاماً)، كما سبق لبلوم الزواج في عام 2010 من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير، (‏‏35 عاماً)‏‏.