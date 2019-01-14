جاكمان: وقعتُ في حب المسرح بالخامسة من العمر

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

كشف النجم المولود في أستراليا، هيو جاكمان، أن حبه للمسرح بدأ في سن الخامسة أو السادسة. وحسب موقع «كونتاكت ميوزيك» استرجع جاكمان (50 عاماً)، ذكريات تجربته الأولى في المسرح، وأكد أنه «وقع في حبه»، منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها قدماه خشبة المسرح. وقال: «أتذكر عندما كنت في الخامسة أو في السادسة من العمر، كنت أقوم بالعمل في (مسرحية) بالمدرسة، ومنذ اللحظة التي صعدتُ فيها إلى الخشبة، شعرت بأنني طبيعي جداً».

ومن المقرر أن يعود جاكمان إلى جذوره المسرحية في إطار جولة قائمة على أحداث فيلم «أعظم رجل استعراض»، تحمل اسم «جاكمان: الرجل، الموسيقى، العرض». وستصل الجولة إلى المملكة المتحدة في مايو المقبل.