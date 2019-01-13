صنّاع جوائز «برليناله»: اللمسات الأخيرة تكون في أجواء من التكتم

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة صناعة المسبوكات المعدنية، المختصة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي، (برليناله)، أنها تعد حالياً جوائز المهرجان. وتصنع شركة المسبوكات المعدنية «نواك» جوائز «الدب» المعدني المشهورة للمهرجان منذ تأسيسه في 1951. وقال مالك الشركة، هرمان نواك، أول من أمس، إن الشركة لا تعلم أسماء الحاصلين على الجوائز إلا عشية توزيعها، وعندئذ لابد من نقش قوائم الجوائز، مؤكداً: «هذا الأمر يحدث تحت تأثير ضغط الوقت إلى حدّ ما». وأضاف أنه في هذه الحالة لابد من أن يتم ذلك بطبيعة الحال في أجواء من التكتم، ثم تزين الجوائز بنقوش من الفضة أو الذهب.

وينظم مهرجان هذا العام في الفترة بين السابع والـ17 من فبراير المقبل، وسيكون الأخير تحت قيادة مدير المهرجان ديتر كوسليك.

وقال كوسليك خلال زيارة للمسبك: «هناك فيض من المشاعر تحت معطفي الذي أرتديه هنا، وكذا تحت وشاحي وقبعتي، فقد مضى 18 عاماً لي في هذا الموقع».

وأضاف: «أحصيت ما وزع من جوائز خلال فترة إدارتي للمهرجان، فكانت 165 دباً معدنياً».