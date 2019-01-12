المسبار الصيني يلتقط صوراً من الجانب المظلم للقمر

المصدر: بكين - وام

التقط المسبار الصيني «تشانغ آه -4» صوراً بانورامية على سطح القمر، بعد نجاحه في أول هبوط على الجانب البعيد «المظلم» للقمر. وأصدرت مصلحة الدولة للفضاء الصينية، أمس، الصور البانورامية بزاوية 360 درجة، التي التقطتها كاميرا مثبتة على الجزء العلوي من مركبة الإنزال للمسبار، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا). وأرسلت الصور عبر القمر الاصطناعي للتتابع «تشويتشياو»، الذي كان يعمل على بعد نحو 455 ألف كم من الأرض، ويمكنه رؤية الأرض والجانب البعيد للقمر.

وأجرى علماء تحليلاً للتضاريس المحيطة بالمسبار، وفقاً للصور البانورامية.