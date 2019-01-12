أعمـــــاق

المصدر: علي بن ثالث

تبيض سمكة المهرج - أو ما تسمى «النيمو» - الأنثى ما بين 600 و1600 بيضة، ويعتمد هذا على حجم السمكة وعمرها وعدد مرات وضع البيض. وتضع بيضها أسفل شقائق البحر، حيث يعيش «الزوج». ويعتني الذكر بالبيض إلى أن يفقس؛ إذ يحرسه من المهاجمين، وينظف المكان الموجود به، وينظف أيضاً البيض نفسه، فتجده يلعقه تارة، وينفخ الماء عليه بشدة وبشكل مباشر تارة أخرى، لطرد الغبار والطفيليات كما يأكل البيض الفاسد. ويفقس البيض بعد مضي من 9 إلى 10 أيام من تخصيبه. وتعيش أسماك المهرج الصغيرة مع والديها في شقائق البحر نفسها إلى أن تصبح فتيّة، ومن ثَمَّ تذهب كل واحدة لإيجاد مأوى آخر لها في شقائق أخرى. وتعيش سمكة المهرج ما بين 6 و10 سنوات.

صورة من منطقة وكاتوبي - إندونيسيا لسمكة المهرج وهي تحرس بيضها.