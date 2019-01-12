مواطنان يبحران من رأس الخيمة إلى أبوظبي بـ «كاياك شراعي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرمت شرطة أبوظبي مواطنين أبحرا من ميناء الجزيرة الحمراء برأس الخيمة، في رحلة استغرقت أربعة أيام، ضمن مبادرات عام التسامح 2019.

وكان خليفة المزروعي وعبدالرحمن العبيدلي، قد أبحرا من رأس الخيمة باستخدام قارب كاياك شراعي باتجاه العاصمة أبوظبي، مروراً بإمارات عدة.

وأكد نائب مدير قطاع العمليات المركزية، العميد أحمد محمد الحنطوبي، الذي كرم المواطنين، حرص شرطة أبوظبي على نشر ثقافة رياضات التحدي والمغامرات، ودعم وتحفيز المغامرين.

يشار إلى أن التكريم حضره مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، العقيد محمد عبيد بوعلي.