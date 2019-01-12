«دبي للتسوّق» يكشف عن جديد مفاجآت نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، التي تنظّم مهرجان دبي للتسوّق، أنّ «سلام» ستكون العلامة التجارية الثالثة المشاركة في الأسبوع الثالث من فعاليات «مفاجآت نهاية الأسبوع» ضمن المهرجان. ويقدّم متجر «سلام» في «وافي»، اليوم، تخفيضات إضافية بنسب متفاوتة، تصل حتى 90% على مجموعة من المنتجات في قسم الرجال، اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً، وحتى نفاد الكمية.

وتعد «سلام» سلسلة متاجر إماراتية متعددة الأقسام، توفر منتجات لأكثر من 300 علامة راقية للتصميم، بما في ذلك أحدث الملابس والعطور، وكذلك الأدوات المنزلية. وتشارك في فعاليات «مفاجآت نهاية الأسبوع»، ضمن مهرجان دبي للتسوق، مجموعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، التي تقدّم عرضاً حصرياً في يوم معين، ومركز تسوّق محدد، خلال عطلة نهاية كل أسبوع، طوال مدة المهرجان حتى الثاني من فبراير المقبل.

«سلام» يقدم اليوم

تخفيضات إضافية

بنسب متفاوتة، تصل

حتى 90%.