نجوم إماراتيون وعرب يُغنّون لمنتخباتهم في كأس آسيا

المصدر: حياة الحرزي ـ دبي

مع انطلاق بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019، واحتدام المنافسة كروياً بين المنتخبات المشاركة، وجماهيرياً بين مشجعيها، قرّر نجوم الغناء والتمثيل في الإمارات والعالم العربي، الانضمام إلى قائمة المشجعين والمشاركين في تقديم الدعم المعنوي وتحفيز فرقهم وأنديتهم المفضلة، وذلك عبر مختلف الرسائل والمشاركات التي أوردوها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ذلك قيامهم بتسجيل عشرات الأعمال الفنية الجديدة والأغاني الخاصة المرافقة للحدث الكروي والاجتماعي، الذي تستضيفه هذه المرة دولة الإمارات على مدار 28 يوماً، وعلى أرض ثمانية ملاعب توزّعت بين أبوظبي ودبي والشارقة والعين، حيث يشارك 24 فريقاً كروياً آسيوياً في منافسات هذا الحدث المهم، من بينها 11 فريقاً عربياً يحمل كل واحد منها آمالاً معلقة بالفوز وحجز أفضل المراكز المتقدمة.

«يا نور العين»

البداية كانت مع النجم حسين الجسمي، الذي بادر قبل انطلاق البطولة بأيام معدودة بطرح أغنية بعنوان «سير يالأبيض»، دعماً للمنتخب الإماراتي، وذلك قبل مشاركته مع الفنانين عيضة المنهالي وبلقيس فتحي، في العرض الفني المميز لحفل افتتاح كأس آسيا 2019 الذي أُقيم في استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي، حيث نشر الجسمي بمناسبة مشاركته في الحفل تغريدة على «تويتر» قال فيها: «شعور من الفخر والعز والنجاح وأنت تقف في محفل رياضي عالمي يُقام على أرض وطنك.. وتنشد أمام العالم بكل حب وترحب بهم في كأس آسيا الإمارات 2019».

فيما علقت الفنانة بلقيس على هذه المشاركة بالقول «كلي فرح بالمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لكأس آسيا في عاصمتي أبوظبي، جزيل الشكر للقائمين على هذا المحفل والشيوخ الكرام والمسؤولين لاختياري للانضمام لإخواني نجوم الإمارات ودائماً في خدمة وطني الإمارات بجميع المحافل وبكل فخر»، وأضافت «الحمد لله.. بداية سعيدة لعام 2019 وانتظروا المزيد السعيد».

وفي إطار هذا الاحتفاء بالمنتخب الإماراتي المشارك في البطولة، بادرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» بطرح أغنية جديدة عنوانها «إماراتي يا نور العين» تناسبت مع افتتاح كأس آسيا ومشاركة منتخب بلادها، كتب كلماتها محمد الملا، ولحنها عادل عبدالله، أما التوزيع فأوكل لرائد سامي.

«عيال زايد قدها»

من جهة أخرى، قام الفنان الإماراتي وسفير الألحان فايز السعيد، بنشر «ميدلي» أغنية «عيال زايد قدها» التي أشرف السعيد بهذه المناسبة الرياضية المهمة، على صياغة موسيقاها وغنّاها كورال الإمارات، وذلك بعد أن سبق للفنان تقديم مجموعة من الأغاني الرياضية لدعم المنتخب الإماراتي، مثل أغنية «رجال المنتخب»، وأغنية «منصور يا منتخبنا» التي حققت نجاحاً كبيراً في صفوف مشجعي وعشاق كرة القدم وتحديداً عشاق منتخب الإمارات، بالإضافة إلى عشرات الأعمال الفنية الأخرى التي خص بمعظمها المنتخب الوطني والأندية الإماراتية، في الوقت الذي عرف الفنان بخلفيته الرياضية وتجاربه السابقة في المشاركة كعضو «مجلس شرف» نادي العين الرياضي، التي تُضاف إلى شغفه الشخصي بممارسة رياضة كرة القدم في أوقات الفراغ.

حملة «قدام يا الأبيض»

في المقابل، شارك عدد كبير من نجوم ومشاهير الإمارات في الحملة الترويجية المؤازرة للمنتخب الوطني، التي أطلقتها «اتصالات»، الراعي الرسمي لاتحاد الكرة قبل أكثر من شهر من البطولة تحت عنوان «قدام يا الأبيض»، بمشاركة عدد من نجوم المنتخب السابقين أمثال زهير بخيت وخالد إسماعيل وعلي ثاني وغيرهم من الإعلاميين والنجوم، فيما قام الإعلامي الإماراتي حسن حبيب بتقديم حلقات من برنامجه التلفزيوني الناجح «الجماهير» للبطولة الآسيوية، أسماها «الجماهير آسيا»، بمشاركة كل من الفنان الكويتي داوود حسين والفنان الإماراتي عبدالله بالخير اللذين أطلّا من مطعم آسيوي عبر فيديو ترويجي مع الإعلامي الإماراتي والكابتن محسن مصبح واللاعب الإماراتي فهد مسعود، قبل أن يشاركا يومياً في البرنامج الرياضي الذي يبث على قناة «دبي الرياضية».

تفاعل فني عربي

كذلك شارك الوسط الفني العربي، بتسجيل تفاعله مع أحداث «كأس آسيا»، ومساندة فنانيه لمنتخباتهم العربية المشاركة، وقد انطلقت بوادر هذه الحماسة العربية من فلسطين، بعد أن توجه محمد عساف برسالة دعم لمنتخب بلاده على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، قال فيها «نؤازر منتخبنا الفلسطيني في بطولة كأس آسيا، ونشد على يده، ونتمنّى له التوفيق في هذه البطولة»، فيما أطلق زميله الفنان الفلسطيني محمد البراوي أغنية جديدة بعنوان «منتخب فلسطين»، أهداها لمنتخبه، وضمَّنها رسائل من الحماسة والتفاؤل لرفع معنويات فريقه، معلقاً بالقول «إن رسالتي من خلال الأغنية هي رسالة عز وافتخار بمنتخب فلسطين، الذي يمثلنا في بطولة مهمة جداً وهي بطولة كأس آسيا 2019، وأضاف البراوي في تصريح صحافي «كفنان فلسطيني، أقل ما أقدمه هو أغنية بصوتي لدعم هذا المنتخب الفدائي في بطولة تلفت أنظار العالم أجمع»، معبراً عن مدى حبه وإعجابه بتطور المنتخب وتقدمه الملحوظ، ومتمنياً له التوفيق ورفع راية فلسطين في كل محفل كروي دولي.

تجربة، نسج على منوالها نجوم الدراما العربية، إذ بادر كل من الممثلين السوريين قصي خولي وباسم ياخور، عبر حساباتهما على «إنستغرام» بنشر فيديوهات خاصة عبرا فيها عن دعمهما لفريق سورية المعروف بـ«نسور قاسيون»، فيما نشر المغني محمد مجذوب فيديو على صفحته على الموقع نفسه، دعماً للمنتخب السوري قال فيه «خلي الفرحة سورية/‏ وعلى الفوز نحن رايحين/‏ ت يعلى اسم بلادي/‏ بمحبتكم متحدين/‏ بدنا نشد الأيادي»، كما التحق الفنان السوري عابد فهد، بموجة الفرحة بمشاركة منتخب بلاده، بنشر مقطع مصور جمعه بزوجته زينة يازجي وهما بصدد الرقص والتفاعل مع أغنية «خلوا الفرحة سورية».

بين اليمن ولبنان

أطلق المغني اللبناني عاصي الحلاني أغنية خاصة لدعم منتخب بلاده المشارك في الكأس، كما قام بنشر مقطع فيديو على موقع «إنستغرام» توجه فيه برسالة للمنتخب اللبناني معبراً عن محبته له، ومؤكداً أنه يستحق الدعم «رجال الأرز قادمون.. أملنا دائماً كبير بمنتخبنا الوطني»، وأضاف «خلينا كلنا نشجع المنتخب اللبناني في كأس آسيا 2019، كلنا أمل وفخر بكم»، وفي سياق دعم المنتخبات العربية المشاركة، قام الفنان عمار العزكي بإعلان تشجيعه للمنتخب اليمني بإصدار أغنية جديدة حملت عنوان «أنا اليماني» من كلمات سلطان مجلي، وألحان وتوزيع إبراهيم السويدي.