«بيت الحرفيين» يبدأ برنامجاً للحِرف التقليدية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن «بيت الحرفيين»، الذي يشكل جزءاً من منطقة الحصن الثقافية في حُلتها الجديدة، عن تدشين برنامج تدريبي متخصص يمتد على مدى ثلاثة أشهر، بهدف تعزيز معرفة أفراد المجتمع ورفع وعيهم حول مجموعة من الحِرف المحلية التقليدية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «الغدير للحِرف الإماراتية»، ويتضمن البرنامج سلسلة متنوّعة من ورش العمل، التي ترحب بكل الزوّار وأفراد العائلات وطلاب المدارس والجامعات.

وتتناول ورش العمل عدداً كبيراً من الحِرف التقليدية، مثل تصميم البرقع التقليدي، وتجديل سعف النخيل (الخوص)، وصباغة الألياف الطبيعية، وحِرفة التلي (غزل خيوط الزينة) والسدو (حياكة الصوف)، وصنع البخور الإماراتي، إلى جانب حِرفة صنع فناجين من الفخار وصناعة الحناء، وغير ذلك من ورش العمل المستوحاة من الطرق الحِرفية التقليدية مثل الطباعة على الحقائب.

ويشارك زوّار «بيت الحرفيين» في البرنامج، الذي يضم ورش عمل تسلّط الضوء على الحِرف التقليدية والمعارف التراثية التي تناقلها الأجداد، انطلاقاً من دور «بيت الحرفيين» في دعم ممارسي الحِرف التقليدية بشكل دائم.