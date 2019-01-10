«الزهرات» يجمعن 18 ألف درهم في «كعك لأجلهم»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت مفوضية مرشدات الشارقة، أخيراً، حملة «كعك لأجلهم»، التي شاركت فيها الزهرات من سبعة إلى 11 عاماً، بصناعة وبيع الكعك، الذي تم تخصيص ريع مبيعاته لمصلحة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، إذ نجحت الفتيات في جمع 18 ألف درهم.

وانطلقت حملة «كعك لأجلهم» في 16 نوفمبر الماضي، تزامناً مع انطلاق الفعالية السنوية لمفوضية مرشدات الشارقة، التي جاءت تحت شعار «تحدى عقلك»، وأقيمت الحملة في عدد من الوجهات.

وقالت مديرة مفوضية مرشدات الشارقة، شيخة عبدالعزيز الشامسي: «إن حملة (كعك لأجلهم) هي إحدى مبادراتنا التطوّعية والإنسانية التي نحرص على تنظيمها كل عام، إذ نهدف من خلالها إلى تشجيع الفتيات على المشاركة في الأنشطة الخيرية، وتعزيز قيم الخير والعطاء في نفوسهن، وحثهن على تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين، تماشياً مع رؤية المفوضية في رفد المجتمع بجيل من القياديات القادرات على تحمّل المسؤولية والمشاركة في بناء الوطن».

وأضافت: «سعداء بالعطاء الذي قدمته فتياتنا في حملة هذا العام، الذي عكس مدى إيمانهن وحرصهن على دعم القضايا المجتمعية والإنسانية، إذ خصصنا ريع الحملة لمصلحة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بهدف الإسهام في توفير العلاج لأطفال السرطان، الذين توفر لهم الجمعية الرعاية والدعم من خلال مبادراتها».

من جانبها، قالت المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، الدكتورة سوسن الماضي: «تعكس الحملة الحرص الكبير الذي توليه مفوضية مرشدات الشارقة لدعم القضايا الإنسانية، وتعزيز قيم التكافل ومساعدة الآخرين لدى منتسباتها، اللواتي عكسن من خلالها الحس الإنساني الكبير الذي يتمتعن به، وحرصهن على السير في درب العطاء، وهو ما يؤكد أن موروثات وقيم الآباء المؤسِّسين ستظل خالدة وستتوارثها الأجيال».