نجوم يُسوِّقون أغنياتهم عبر «يوتيوب».. للتشويق

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

مع بداية 2019؛ تواصل الساحة الغنائية العربية حالة النشاط الفني التي تشهدها منذ صيف 2018، مع إقدام عدد من النجوم على طرح أغنيات جديدة لهم مع بداية العام الجديد، كذلك لايزال موقع «يوتيوب» يحافظ على مكانته، باعتباره الخيار الأول الذي اتجه إليه نجوم الغناء لطرح أغنياتهم عبره، قبل طرحها في ألبوم كامل.

هذه الحالة ظهرت بوضوح في الأشهر الماضية، مع اتجاه عدد من الفنانين لطرح أغنيات متتالية أو أغنية مفردة (سينغل)، عبر قنواتهم الرسمية على «يوتيوب»، ومن أبرزهم الفنان عمرو دياب، الذي قام بطرح بعض أغنيات ألبومه «كل حياتي» على موقعه الرسمي أولاً مثل «لو اتساب»، ثم «هدد» و«كل حياتي» وبعدها طرح «اتعلموا»، وترك الفنان الذي يلقبه جمهوره بـ«الهضبة» مسافة زمنية بين طرح هذه الأغاني، وهو ما اعتبره بعض الجمهور أسلوب تشويق مقبولاً لتسويق الأغاني، بينما أبدى البعض الآخر استياءه من التأخير الكبير في طرح الألبوم كاملاً مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كان يتزامن طرح ألبومات دياب في الأغلب مع بداية موسم الإجازات الصيفية. واتبعت الفنانة شيرين الأسلوب نفسه في ألبومها الجديد «نساي»، فقامت بطرح ثلاث أغنيات منه عبر «يوتيوب» أولاً هي: «نساي» و«زمان» ثم «تاج راسك».

ألبومات 2019

الفنانة آمال ماهر اختارت، أيضاً، الطريقة نفسها لطرح أغنيات ألبومها الجديد «أصل الإحساس»، فقامت بطرح أربع أغنيات حتى الآن، هي: «بداية بدايتك» و«اديني فرصة تانية» و«ياما عز عليا بعادك» و«قالوا بالكتير»، التي تخطت مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها. وللمزيد من التشويق والتسويق لألبومها؛ نشرت ماهر عبر حسابها على «إنستغرام»، صورة للألبوم، وعلقت: «ألبوم أصل الإحساس قريباً في الأسواق.. جاهزين؟»، دون أن تحدد الموعد النهائي لطرح الألبوم.

كذلك طرح الفنان محمد منير، حتى الآن، ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد «وطن» عبر قناته على «يوتيوب»، وهي «طاق طاقية» و«لو باقي في عمري» و«أهل أول» وقرر منير الملقب بـ«الملك» أن يترك فترة زمنية بين طرح كل أغنية تصل إلى 10 أيام تقريباً، في حين تستعد الفنانة أصالة لطرح ألبومها الجديد، بعد أن انتهت من وضع اللمسات الأخيرة عليه.

«سينغل»

«يوتيوب» لم يكن ساحة فقط لطرح أغاني الألبومات؛ فقد شهد طرح عدد كبير من الأغاني المفردة (السينغل) منذ الصيف الماضي وحتى الآن، لعل من أحدثها كليب «قالوا أشياء» للفنانة بلقيس، وسبقتها أغنية «قبل ما تواعد» للفنان علي الحجار، والتي طرحها مع الساعات الأخيرة من 2018، كما طرحت الفنانة ميريام فارس كليب «قومي»، الذي عادت به إلى الساحة الغنائية بعد فترة توقفت استمرت ثمانية أشهر تقريباً بسبب المرض. وشهد النصف الثاني من 2018 طرح العديد من الأغاني «السينغل»، حقق كثير منها نسب مشاهدة مرتفعة، والبعض كان سبباً لإثارة الجدل، من أبرزها كليب «مافيا» الذي طرحه الفنان محمد رمضان مع بداية العام الجديد، وقاربت نسب المشاهدة أن تصل إلى 14 مليون مشاهدة حتى الآن، كما حقق الكليب انتشاراً واسعاً بين أوساط جمهور الفنان من مختلف الفئات، وحرص رمضان على عرض فيديوهات قصيرة لجمهوره من الصغار والكبار، وهم يؤدون الرقصة التي قدمها في الكليب. وربما يأتي النجاح الواسع لـ«مافيا»، لينهي الجدل الذي اندلع بين محمد رمضان والفنانة بشرى، عقب طرحها كليب «كوبرا»، الذي خصصته لانتقاد رمضان وحديثه المتواصل عن كونه «نمبر وان»، وفق ما أطلق على نفسه في كليب سابق طرحه في 2018. وسبب «كوبرا» هجوماً كبيراً على بشرى، سواء من جمهور الفنان الشاب أو من غيرهم، الذين انتقدوا فكرة الأغنية وتصوير الكليب، وما يحمله من عنصرية حيث يظهر فيه شاب يصبغ بشرته باللون الأسود. من جانبه، حاول المليونير المصري، نجيب ساويرس، أن يخفف حدة الصراع القائم حول الأغنيتين، داعياً الجمهور لعدم إعطاء الأمر أكبر من حجمه، ووعد بأن ينتج أغنية تجمع بين رمضان وبشرى، إذا وافقا على ذلك.

جدل

الفنان راغب علامة أثار جدلاً واسعاً، فور طرح الأغنية «خلص البلد»، التي تنتقد الأوضاع في لبنان مطالباً بالتغيير، وأثارت غضب عدد من المسؤولين الذين هاجموه بشدة، في المقابل شهدت وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لمساندة علامة ودعمه، مع الإشادة بالأغنية. وطرح الفنان فضل شاكر أغنية «يالا مع السلامة» في ديسمبر الماضي، وهي ضمن الألبوم الجديد الذي يستعد لطرحه، ورغم تحقيقها نسبة مشاهدة فاقت المليون، خلال ثلاثة أيام من طرحها، فإن عودة شاكر للغناء بعد اعتزاله مازالت موضع جدل بين جمهوره في لبنان، خصوصاً بعد الموقف الذي صاحب طرحه أغنيته السابقة «شبعنا من التمثيل»، التي سجلها لتكون تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى» في رمضان الماضي. كما سببت أغنية «بخاف أفرح» التي طرحتها الفنانة أنغام على «يوتيوب» جدلاً بين جمهورها وجمهور الفنانة آمال ماهر، الذي أشار إلى أن ماهر سبق وسجلت الأغنية بصوتها وطرحتها على قناتها الرسمية، وهو ما تكرر أيضاً مع أغنية «الحقيقة»، التي قدمتها أصالة.

- راغب علامة أثار جدلاً واسعاً فور طرحه أغنية «خلص البلد» التي تنتقد الأوضاع في لبنان.

- ميريام فارس عادت إلى الساحة الغنائية بكليب «قومي» بعد توقف استمر 8 أشهر.