بنظارات الحماية.. اليابانيون يشهدون أول كسوف في 2019

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

شهدت اليابان أمس، أول كسوف جزئي خلال عام 2019، كما يُعد أول كسوف تشهده طوكيو منذ ثلاثة أعوام.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، أن القمر حجب بصورة جزئية الشمس صباح أمس. وحجب القمر نحو 40% من الشمس في مدينة سابورو بشمال اليابان، في حين حجب نحو 30% فقط من الشمس في طوكيو.

وقالت الهيئة إن المواطنين اليابانيين تجمعوا لمشاهدة هذه الظاهرة، بعدما ارتدوا نظارات لحماية العينين.

بينما أشارت الهيئة العامة للرصد الفلكي إلى أن مواطني اليابان سيتمكنون من رؤية كسوف شمسي جزئي آخر مجدداً في 26 ديسمبر المقبل.