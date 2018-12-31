موقع إلكتروني يعيد 403 آلاف دولار إلى متبرّعين تعرضوا للاحتيال

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أعاد موقع جمع التبرّعات على الإنترنت «جو فاند مي» نحو 403 آلاف دولار إلى 14 ألف متبرّع كانوا يعتقدون أنهم يساعدون رجلاً طاعناً في السن يعاني عدم وجود مأوى، بعد أن تم اكتشاف تعرّض المتبرعين لعملية احتيال من جانب ثلاثة من مستخدمي الموقع.

وكان زوجان من نيوجيرسي، وهما «كاتلين ماكلور» و«مارك دا أميكو»، أطلقا حملة على موقع «جو فاند مي»، في نوفمبر 2017، لمصلحة شخص يدعى «جوني بوبيت جيه.آر» الذي قيل إنه منح «كاتلين ماكلور» 20 دولاراً كمساعدة عندما نفد الوقود من سيارتها على أحد الطرق. وكانت الحملة تستهدف جمع 10 آلاف دولار لمصلحة «بوبيت»، بدعوى مساعدته في دفع إيجار مسكن وسداد نفقات معيشته على أساس أنه فقير ولا يملك أي أموال. ونجحت حملة التبرعات ووصلت حصيلتها إلى أكثر من 40 ضعف الرقم المستهدف جمعه.

وفي الشهر الماضي أعلنت سلطات الادعاء العام في نيوجيرسي أن الثلاثة «ماكلور» و«دي أميكو» و«بوبيت» تآمروا معاً على إطلاق الحملة دون حاجة حقيقية إلى المال وتقاسموا الحصيلة، وتم توجيه تهمة السرقة بالخداع والتآمر إلى الأشخاص الثلاثة.