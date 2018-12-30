الرزي والأحبابي يتأهلان للمرحلة الثانية من «يولة فزاع»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حفلت الحلقة الرابعة من بطولة فزاع لليولة وبرنامج الميدان بالإثارة، لتستمر المتعة عنواناً للنسخة الـ19 للبطولة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في قلعة الميدان بالقرية العالمية، ولتواصل البطولة خطف أنظار الجمهور أثناء العروض المبهرة التي يقدمها المشاركون في موسم 2018-2019.

وتضمنت الجولة الرابعة منافسات مثيرة بين أربعة يويلة، هم: خليل بن عبدالله مصبح المزروعي (عُمان)، سعيد سالم المهيري (الإمارات)، محمد عبدالله حمدان بن دلموك (الإمارات)، إبراهيم سلطان عبيد الكعبي (الإمارات).

وفي ختام الجولة، أُعلن عن الثنائي المتأهل من الحلقة الثالثة إلى المرحلة الثانية من البطولة، وهما حمدان محمد حمد بن مصلح الأحبابي (الإمارات)، وراشد سلطان الرزي (الإمارات)، بعد حصولهما على أكبر نسبة من تصويت الجماهير، ليلحقا بالرباعي الذي تأهل من الحلقتين الأولى والثانية، وهم سيف سهيل السماحي، ومطر علي أحمد الحبسي، وعيسى خميس الكندي، وسعيد محمد هويدن الكتبي، فيما غادر قلعة الميدان كل من دلموك عبدالله حمدان (الإمارات) وعويض محسن العامري (السعودية).

المنافسات

وكالعادة بدأت المسابقة الرابعة على إيقاع الأغنية الشعبية لهذا الموسم، وهي «راعي الأمر» للفنان ميحد حمد، من كلمات سعيد بن مصلح الأحبابي، وألحان فايز السعيد، وعلى إيقاعها العذب استعرض اليويلة الأربعة مهاراتهم أمام الجمهور ولجنة التحكيم المكونة من راشد الخاصوني ومسلم العامري وخليفة بن سبعين.

ودشّن الجولة الرابعة خليل بن عبدالله مصبح المزروعي (سلطنة عُمان) واستعرض يولته بشكل مميز، ونفذ مهارة رمي السلاح مرتين، وأصاب خط ليزر الـ17 متراً فيهما بنجاح، لكن لجنة التحكيم وجهت له بعض النصائح ليطور أداءه، خصوصاً كيفية رمي السلاح، ومنحته اللجنة 47 درجة.

فيما كان ثاني فرسان الحلقة سعيد سالم المهيري (الإمارات)، ودخل بخطى واثقة، وأخذ يستعرض يولته بشكل متناغم، لكنه ارتكب خطأ بسقوط الغترة، غير أنه أصاب خط الليز ثلاث مرات بشكل ناجح، وسقط السلاح منه مرة واحدة، وأشادت اللجنة بمهارته واتزانه في الحركة والدوران، وحصل على 49 درجة.

محمد عبدالله بن دلموك (الإمارات)، استعرض يولة مفعمة بحماس أسعد فيها الجماهير، وحاول رمي السلاح ثلاث مرات متتالية لكن الرمية الرابعة هي التي أصاب فيها خط الليزر، وأبدت اللجنة إعجابها بأدائه، ومنحته 47 درجة.

رابع اليويلة إبراهيم سلطان عبيد الكعبي (الإمارات)، استعرض يولته بشكل طيب، لكن يبدو أنه تأثر بالإصابة التي تعانيها يده، فسقطت غترته، وفي مهارة رمي السلاح كانت له خمس محاولات نجح في قرع الجرس منها مرتين فقط، وتمنت له لجنة التحكيم التوفيق ومنحته 47 درجة.

الماسي يشدو للتراث

حلّ الفنان محمد الماسي ضيفاً على بطولة فزاع لليولة في جولتها الرابعة، وقدم أغنيتين؛ الأولى بعنوان «تختلي بالشوق سرايّة»، من كلمات الشاعرة فتاة العرب، وألحان التراث، والأغنية الثانية بعنوان «مرحباً بمورد الخد اللبيب»، من ألحان التراث وكتب كلماتها الشاعر سالم الجمري.

«حفيد المجد»

ألقى الشاعر سعيد بن طميشان الكعبي قصيدة جديدة بعنوان «حفيد المجد»، أهداها إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأوضح الكعبي أنه بدأ المشاركة في الميدان منذ عام 2008، مشيراً إلى أن هذه هي المشاركة الثامنة له في البرنامج.

شعبية اليولة تزداد

مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، أكدت أن شعبية اليولة تزداد يوماً بعد يوم لما يقدمه الفرسان كل موسم على أرض الميدان، مؤكدة أن إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث حريصة على دعم الأنشطة التي من شأنها صون التراث وربط الأجيال الناشئة بموروثهم الاجتماعي والثقافي.

وتوقعت سعاد إبراهيم أن تشهد الأسابيع المقبلة كثيراً من المفاجآت والمنافسات المثيرة.

تواصل البطولة خطف أنظار الجمهور بالعروض المبهرة التي يقدمها المشاركون.