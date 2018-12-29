مسرحية ألمانية عن ميركل

المصدر: بريمن - د.ب.أ

بعد المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، من المنتظر عرض مسرحية جديدة في ألمانيا تتناول عصر المستشارة الألمانية الحالية أنغيلا ميركل.

وذكرت مؤلفة المسرحية الألمانية كاتيا هينزل، أن ميركل شخصية مثيرة بالنسبة للمسرح، وقالت: «إنها تُحدِث مفاجآت على نحو دائم. هناك أوجه كثيرة في هذه المرأة لاتزال غامضة».

ولا تدور الدراما الكوميدية «أنغيلا الأولى» حول حياتها أو سيرتها السياسية، بل حول قضايا أساسية مثل السلطة والسخط السياسي والتباعد بين الساسة والمواطنين.

وبدأ مسرح «شيكسبير كامبني» في مدينة بريمن الألمانية تدريبات الأداء على المسرحية. ومن المخطط إزاحة الستار عن العرض الأول في نهاية فبراير المقبل.