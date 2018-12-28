مطعم «دورز فريستايل غريل»

المصدر: الامارات اليوم

يقع مطعم «دورز» في منطقة السيف التي تتميز بإطلالتها الساحرة على خور دبي. يتبع الشيف كمال جيلان أسلوباً مميزاً في الطبخ يعرف بـ«فريستايل غريل»، ويعدّ مزيجاً احترافياً من الأصالة والإبداع، بحيث يفتح حواسك الخمس للتمتع بألذ وأشهى المأكولات البحرية واللحوم المشوية. كما يحرص المطعم على الارتقاء بتجربة زواره منذ قدومهم وحتى رحيلهم.

يشتمل مطعم «دورز» على مساحة كبيرة تصل إلى 12 ألف قدم مربعة، ويتسع لـ400 شخص في أجواء ملكية بديكور تصميم أنيق ومعاصر.

يتضمن المطعم ستة أقسام مختلفة، حيث يقدم كل قسم تجربة فريدة وخاصة للضيوف؛ ما يسمح بإعطاء فرصة لتناول الطعام في مكان مختلف خلال كل زيارة. وقد تم تخصيص المجلس لخدمة كبار الشخصيات لاستضافة التجمعات الخاصة. بإمكان عشاق الشيشة الاسترخاء في ردهة الشيشة والاستماع إلى أنغام الموسيقى. يوفر المطعم جلسة خارجية ليتمكن الضيوف من الاستمتاع بلذة الطعام وبنسمات الهواء الطلق مع إطلالة مائية رائعة على خور دبي. كما يمنح المطعم تجربة طعام استثنائية مع فرصة لرؤية الشيف يطهو ويحضر الطعام.