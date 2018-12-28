أبوظبي تُطلق برنامجها المجتمعي «نبضات تراثية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامجاً مجتمعياً جديداً تحت عنوان «نبضات تراثية» في جميع أفرع «مكتبة» التابعة لها، والمنتشرة في إمارة أبوظبي، وذلك منذ منتصف ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 10 يناير المقبل. ويجمع البرنامج بين الأصالة العريقة والمعاصرة التي تميز الدولة عبر سلسلة من الفعاليات المخصصة لجميع أفراد الأسرة.

ويسعى برنامج «نبضات تراثية» إلى إحياء وتطوير تراث الأجداد والآباء كونه يعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وغرس قيم ومفاهيم العراقة والأصالة في نفوس الأجيال الصاعدة لتمكينهم من الربط ما بين الحاضر والماضي، والتطلع إلى المستقبل، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات التي تم تصميمها لتعريف الأطفال والشباب بإرث بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، يسلط البرنامج الضوء على قيمة القراءة في محيط الأسرة، وتقوية علاقة الأب والأم بالأطفال والشباب في أجواء أسرية اجتماعية وثقافية تفاعلية.

وينقسم البرنامج إلى قسمين: يتضمن الأول سلسلة من ورش العمل التي تلائم أفراد الأسرة كافة، بهدف تعزيز الحس التراثي والارتباط بإرث الدولة العريق لدى الصغار والكبار، بينما يتضمن الثاني مسابقة بين مختلف فروع «مكتبة» التي تستضيف البرنامج.