نجـوم يستقبلون 2019 في الإمــارات.. ميريام وعمرو في أبوظبي وإليسا والمهنـدس بــدبي

المصدر: إيناس محيسن وحياة الحرزي - أبوظبي ودبي

مثل كل عام؛ تستقبل الإمارات بداية السنة الجديدة 2019 بالعديد من الفعاليات الجماهيرية المبهجة التي تجتذب آلاف المشاهدين من المقيمين والسائحين، وتتنوّع الفعاليات بين الحفلات الغنائية بمشاركة نجوم الغناء في الإمارات والعالم العربي، وعروض الألعاب النارية التي يمكن متابعتها في مواقع عدة، بالإضافة إلى الكثير من العروض الترويجية في موسم الأعياد.

وبينما يحل النجوم عمرو دياب وميريام فارس وعيضة المنهالي وآخرون ضيوفاً على حفلات العاصمة أبوظبي، يغني في دبي كل من الفنانين محمد عبده وماجد المهندس ومحمد حماقي وإليسا ووائل كفوري في أمسيات تحتفل باستقبال 2019، حتى قبل ليلة رأس السنة. كما تستضيف دبي باقة من الفنانين العالميين أيضاً.

ولا تغيب أصوات النجوم في ليلة رأس السنة عن عواصم ومدن عربية أخرى، على رأسها القاهرة التي تحفل خلال هذه الليلة بعدد وفير من الحفلات، بالإضافة إلى عمّان وبيروت وتونس.

سلسلة حفلات

ويحيي النجم عمرو دياب الحفل الذي تنظمه جزيرة المارية، وجهة الأعمال والحياة العصرية في أبوظبي، بالتعاون مع «بلاتينوم ريكوردز»، ويُعد هذا الاحتفال الأكبر من نوعه في العاصمة أبوظبي، وسيقدم عمرو خلال الحفل العديد من أغنياته القديمة إلى جانب أغنيات من ألبومه الجديد الذي طرحه الصيف الماضي. ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة حفلات يحييها دياب من بينها حفله الأول في السعودية وحفل في 30 ديسمبر بفندق ريكسوس شرم الشيخ بمصر.

وبعد فترة توقف؛ تعود الفنانة اللبنانية ميريام فارس لاستئناف نشاطها الفني، وتستقبل العام الجديد مع جمهورها في أبوظبي في حفل جزيرة المارية، وهو الحفل المتوقع أن يستقطب أكثر من 12 ألف زائر، وتقدم فيه ميريام مجموعة من أشهر أغنياتها، مثل «شوف حالك علي» و«أنا غير» و«كيفك إنتَ»، إلى جانب الأغنية التي طرحتها منذ أيام بعنوان «قومي»، وكتب كلماتها ولحنها يوسف العُماني.

ويحيي الفنان الإماراتي عيضة المنهالي الحفل الغنائي الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي، لاستقبال العام الجديد، ويبدأ الحفل في الساعة الثامنة من مساء الإثنين المقبل، على المسرح الرئيس في موقع المهرجان الذي يقام حالياً في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويستمر حتى 26 يناير المقبل.

كما يشارك فؤاد عبدالواحد في حفل مهرجان الشيخ زايد التراثي في الوثبة، مع الفنان عيضة المنهالي. ليقدم خلال الحفل برنامجاً غنائياً من أجمل أغنياته. وكان عبدالواحد قد طرح منذ أيام أغنية منفردة جديدة بعنوان «لا شفتني» تعاون فيها مع الملحن ياسر بوعلي والشاعر «قوس».

أما مهرجان الظفرة فينظم حفلاً ليلة رأس السنة مع أجمل الأنغام الخليجية التي يقدمها الفنانون أريام ومحمد الشحي ووليد الشامي اعتباراً من الساعة 7 مساءً وحتى منتصف الليل. كما يحيي نادي أبوظبي للغولف ذكرى الفنان العالمي الراحل جورج مايكل في حفل يغني فيه نوريس ستيفنز، الذي يقدم خلال الحفل الذي يتسم بأجواء فترة الثمانينات، مجموعة من أغنيات النجم الراحل يؤديها بطريقة عصرية مميزة.

باقة فنون

وكشف النجم المصري محمد حماقي عبر حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي عن اختيار دبي وجهة مفضلة هذا العام لحفله غداً في دبي. وستشارك الفنانة إليسا مع الفنان ماجد المهندس في إحياء حفل غنائي بأحد الفنادق الكبرى في دبي احتفاء بليلة رأس السنة الجديدة.

وفي القرية العالمية، الوجهة المميزة في دبي، سيتزين مسرحها الرئيس، بفعاليات متنوعة خلال استقبال 2019، ما بين باقة فنون آتية من أماكن عدة حول العالم، ومن أبرزها العرض الأرجنتيني لفرقة ماليفو، وعرض الإثارة سوبرلوب، بالإضافة إلى سبعة عروض للألعاب النارية ستضيء سماء دبي من الثامنة مساء، وتستمر حتى ما بعد منتصف الليل، طبقاً لتوقيتات مختلفة حول العالم، تحتفل بدخول السنة الجديدة.

في «أم الدنيا»

ليس من المستغرب أن تحتضن العاصمة المصرية القاهرة، العدد الأكبر من حفلات رأس السنة الجديدة، التي سيطل فيها عدد من أبرز نجوم الفن، بعد أن تم الإعلان عن إطلالة الفنانة شيرين عبدالوهاب والتونسي صابر الرباعي في حفل مشترك سيحييانه معاً بالقاهرة، في الوقت الذي اختار تامر حسني أحد الفنادق المطلة على نهر النيل لمشاركة جمهوره وعشاقه الشباب بداية العام الجديد.

أمّا الفنان هاني شاكر، فسيحيي حفلاً أيضاً خلال رأس السنة، ويقدم فيه باقة مختارة من أجمل أغانيه الرومانسية القديمة والجديدة.

كما سيشارك عدد من الفنانين المصريين والعرب في إحياء أمسيات رأس السنة في القاهرة، في أماكن مختلفة، ومن بينهم: وائل جسار ومحمد فؤاد وحكيم وجنات وأحمد سعد وكارمن سليمان وأحمد شيبة وبهاء سلطان ورامي عياش.

أمّا الفنانة السعودية وعد، فأعلنت عن إحيائها لحفلين غنائيين احتفاء بالعام الجديد في مصر، لحقها إعلان اختيار رابح صقر القاهرة مكاناً للاحتفاء بالمناسبة نفسها التي ستتزامن مع إطلاقه «ميني» ألبوم جديد سيطرحه النجم السعودي بهذه المناسبة ويضم سبعة أغانٍ، منها أربعة أغانٍ من ألحانه، كما من المنتظر أن يحتوي الألبوم على «دويتو» يجمعه بالفنان عمرو دياب، سيفاجئ به الفنان جمهوره للملحن عمرو مصطفى، والشاعر تركي آل الشيخ.

ولن تختلف الصورة في العاصمة اللبنانية، التي اعتاد نجوم الغناء العربي على اقتسام أفراحها بالسنة الميلادية الجديدة مع جمهورهم ومحبيهم في مختلف الأماكن في بيروت. وكشف النجم كاظم الساهر، عن استعداده لإحياء ليلة رأس السنة مع جمهوره في لبنان، كما نشرت الفنانة نوال الزغبي خبر مشاركتها في حفلين فنيين بهذه المناسبة، أمّا الفنان آدم، فسيشارك في احتفالات اللبنانيين بالعام الجديد، بباقة من أغانيه، في الوقت الذي سيقدم ناصيف زيتون حفلين الأول في 29 ديسمبر، والثاني ليلة استقبال العام الجديد.

ثنائيات فنية.. ومفاجآت

تنضم مدينة عمّان الأردنية، هذا العام، إلى قائمة العواصم التي ستشهد إطلالات نجوم وفناني الغناء العربي، إذ سيحيي كل من الفنانة كارول سماحة وجوزيف عطية حفلاً مشتركاً في الأردن.

كما سيشارك عاصي الحلاني ورويدا عطية في حفل في إحدى فنادق عمان، في الوقت الذي تلتقي هيفاء وهبي وحاتم العراقي في حفل فني مشترك في عمان. أما وائل كفوري فاختار منطقة البحر الميت مكاناً لحفله الغنائي المقرر بعد أسبوع من احتفالات رأس السنة.

إطلالات متفرقة

فضل النجم راغب علامة العاصمة التونسية، مكاناً للقاء جمهوره الذي تعود حضوره في مختلف المناسبات والمهرجانات. في المقابل، أعلنت أحلام عن تقديمها سلسلة من الحفلات الغنائية التي ستحتضنها مطلع العام الجديد المملكة العربية السعودية، إذ من المزمع أن تتنقل الفنانة بين جدة والرياض والدمام وجازان، بالتزامن مع إطلاق ألبومها الجديد الذي تنشغل بوضع لمساته الأخيرة قبل طرحه على الساحة ونجاح أغنيتها المنفردة «أحلف»، التي لقيت نجاحاً لافتاً بين أوساط الجمهور والفنانين العرب، فيما أعلن محمد عساف عن جولة غنائية واسعة يرتحل فيها بين مناطق عربية متعددة، ليحط بعدها الرحال في مدينة «أدموند» الكندية التي سيكون فيها نجم رأس السنة.