واجهة المجاز تنير سماء الشارقة من 16 موقعاً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تحتفل واجهة المجاز المائية، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، باستقبال العام الميلادي الجديد 2019 بعرض ضخم للألعاب النارية تشارك فيه زوّارها وسكان الإمارة فرحة السنة الجديدة.

وسيكون الزوّار عشية رأس السنة يوم الإثنين المقبل على موعد مع تجربة يشهدون خلالها عروضاً مدهشة للألعاب النارية لمدة 10 دقائق سيتم إطلاقها من منصات موزعة على 16 موقعاً على امتداد الواجهة المائية، تليها لوحات بصرية معبرة ترسمها أضواء النافورة المتراقصة على أنغام الموسيقى العالمية.

وقالت المدير العام لواجهة المجاز المائية مروة عبيد الشامسي: «نظراً لما شهدته احتفالات رأس السنة من إقبال واسع من الجمهور في السنوات السابقة، تقدم واجهة المجاز هذا العام لزوارها برنامجاً ترفيهياً خاصاً يتضمن العديد من الفعاليات الحماسية، كما يمكنهم الاستمتاع بتناول العشاء تحت سماء الشارقة الباسمة في أي من المطاعم المتميزة في الواجهة المائية».

ودعت الشامسي الزوار للاستفادة من الخدمات الخاصة بليلة رأس السنة والحضور عند الساعة الثامنة والنصف مساءً لتفادي الازدحام المروري.

كما يمكن للزوّار الاستمتاع بالأجواء العائلية وتناول أشهى الوجبات في المطاعم والمقاهي المنتشرة في الواجهة التي خصصت قوائم طعام متميزة لاحتفالات رأس السنة، تتضمن مزيجاً رائعاً من المأكولات العربية والعالمية التي ترضي جميع الأذواق.

وتمتاز واجهة المجاز بموقع استراتيجي إذ يحيط بها العديد من المواقع السياحية والترفيهية في الإمارة مثل جزيرة النور وجزيرة العلم، وكورنيش بحيرة خالد.