هايدي كلوم: لقد قلت نعم للخطوبة

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

نشرت عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية، هايدي كلوم، صورة لنفسها مع خاتم خطوبة مع صديقها توم كاليتس على «إنستغرام»، أول من أمس.

وعلقت كلوم على الصورة بجملة: «لقد قلت نعم»، وأرفقت التعليق برمز القلب التعبيري.

وسرعان ما ذكرت وسائل إعلام أن الألمانية كلوم (45 عاماً) قد خُطبت لصديقها (29 عاماً)، لكن لم يرد تأكيد على الفور لنبأ الخطوبة من جانبها.

ويشتهر كاليتس، وهو ألماني أيضاً، بتأسيس فرقة «توكيو أوتيل». يشار إلى أن كلوم، هي أم لأربعة من الأبناء، سبق أن تزوجت من نجم البوب البريطاني سيل، ومصفف شعر المشاهير الأسترالي ريك بيبينو.