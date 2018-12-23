جيرست بعد عودته إلى الأرض بيومين.. مشتاق إلى الفضاء

المصدر: كولونيا - د.ب.أ

أعلن رائد الفضاء الألماني ألكسندر جيرست، أمس، بعد يومين من عودته إلى الأرض، استعداده للقيام برحلات أخرى إلى الفضاء. وقال جيرست في مدينة كولونيا الألمانية: «لاأزال في سلك رواد الفضاء».

وفي المقابل، أوضح جيرست أن هذا ليس قراراً شخصياً، مضيفاً: «هناك زملاء آخرون لي يتطلعون إلى القيام بمثل هذه المهمة». وذكر أنه يتطلع، على سبيل المثال، لأن يرى رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر، يقوم بمثل هذه الرحلة.

وكان جيرست قد عاد إلى الأرض الخميس الماضي، عقب إتمام مهمته الثانية على متن محطة الفضاء الدولية.

ويعتبر جيرست، رائد الفضاء الألماني، صاحب أطول إقامة في الفضاء، إذ قضى 166 يوماً خلال مهمته الأولى بمحطة الفضاء الدولية في عام 2014، و197 يوماً خلال مهمته الثانية في عام 2018.