«الجميلة النائمة».. رسائل إنسانية في الحب والتضحية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حظيت مسرحية «الجميلة النائمة»، ثاني العروض المسرحية ضمن سلسلة مسرحيات «عالم القصص»، التي يقدمها مسرح القصباء، حتى ديسمبر 2019، بإقبال جماهيري من مختلف الفئات العمرية. وتفاعل الجمهور مع أحداث المسرحية، والممثلين الذين قدموا العمل بأسلوب استعراضي شيق، جمع بين الرقص والموسيقى والمؤثرات المرئية الخاصة. وتروي المسرحية قصة الجميلة النائمة، للكاتب شارل بيرو، التي وقعت عليها لعنة شريرة بمغزلٍ مسموم، لكن بمساعدة الجنيات يتم تحويل اللعنة وينقذها الأمير، وتطرح المسرحية دروساً وقيماً إنسانية عن الخير والمحبة والتضحية. وتجمع مسرحيات «عالم القصص» 13 مسرحية استعراضية، تهدف إلى تعليم الأطفال وتثقيفهم بتاريخ الحكايات القديمة والموسيقى، إذ تحمل العروض في طياتها مجموعة من الرسائل التحفيزية، الهادفة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ونشر معاني الحب والسلام.