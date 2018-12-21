المصدر: الامارات اليوم

يقدم هذا المطعم المتخصص في المأكولات البحرية قائمة تتضمن الصيد اليومي الطازج، وتتغير يومياً، وتركز على تحضير أنواع السمك المصطاد محلياً بطرق مبتكرة ونكهات فنية، ويتوافر الكركند العماني الشائك، الذي سمي المطعم احتفاءً به، بوفرة في شباك الصيادين بالمنطقة، ويتميز بوجود لمعان فريد في قشرته تشابه لون النحاس، كما يحتفي المطعم بالتراث البحري الغني للإمارات، ويتيح للضيوف اختيار المكونات الطازجة المعروضة على منصة خاصة، ليقوم الشيف بطهيها حسب رغبتهم.

يفتتح المطعم أبوابه يومياً من الساعة السابعة مساء، ويستقبل الضيوف بتراس حيوي في الهواء الطلق على أنغام الموسيقى الحية التي تزيد من روعة الأجواء. تتميز الأطباق التي يقدمها المطعم بنكهات الأعشاب الطازجة المقتطفة من حديقة الفندق، والأسماك التي تم اصطيادها من منطقة دبا في ساعات الصباح الباكر، يقوم الشيف بقطف الأعشاب المناسبة للطبق من حديقته الخاصة، قبل تقديمها للضيوف مباشرة، لإضافة النكهات الفريدة والرائحة العطرة. تضم حديقة الشيف الخاصة العديد من الأعشاب العطرة، كالريحان والنعنع والزعتر وإكليل الجبل. يحتفل «ذا كوبر لوبستر» بموسم الأعياد هذا العام بقائمة خاصة من الأطباق المتنوعة، والمأكولات البحرية العالمية، والحلويات المختلفة، لتقديم نكهات محيرة لعشاء ليلة رأس السنة الجديدة.