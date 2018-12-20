جسر جنوة الجديد.. في عهدة مهندس شهير

المصدر: روما - د.ب.أ

قال عمدة مدينة جنوة الإيطالية، ماركو بوتشي، إن المهندس المعماري الإيطالي الشهير رينزو بيانو، سيشرف على بناء جسر جنوة الجديد للسيارات، بعدما انهار الجسر السابق قبل أربعة أشهر؛ ما أدى إلى مقتل 43 شخصاً.

وأوضح بوتشي، أمس، أن تصميمات بيانو ستنفذها مجموعة شركات إيطالية.

وتحتاج جنوة الساحلية جسراً جديداً للسيارات، ليحل محل جسر «موراندي»، الذي انهار في 14 يوليو الماضي، ما تسبب في سقوط سيارات وشاحنات من ارتفاع 45 متراً.

وقدم بيانو، وهو من مواطني جنوة، تصميمه لجسر بديل في أغسطس الماضي، والذي يشمل 18 عموداً على شكل صالب السفينة (الذي يحفظ توازنها في الماء)، و43 عمود إنارة، عمود لكل شخص قتل في حادث الانهيار.

وقال بوتشي إن المجموعة الفائزة ببناء الجسر عرضت إقامته مقابل 202 مليون يورو (230 مليون دولار)، وإكمال البناء بنهاية 2019.