ممثل ألماني يعود للعيش في موطن أبيه الإفريقي

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

قرر الممثل الألماني والعضو في الحزب المسيحي الديمقراطي، شارليز إم.هوبر، الانتقال للعيش في السنغال، موطن أبيه.

وقال هوبر (62 عاماً)، في تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية أمس: «بعدما انخرطت بشدة في إعادة صياغة سياسة الحكومة الألمانية تجاه إفريقيا، على النحو الذي تطبقه الحكومة حالياً، قلت لنفسي: لماذا لا أعيش أيضاً في إفريقيا؟».

وأضاف هوبر، الذي ولد في مدينة ميونخ الألمانية باسم كارل - هاينتس هوبر: «في الماضي، كنت أسافر للسنغال أربع أو خمس مرات في العام، سأفعل ذلك الآن لكن في الاتجاه المعاكس». وذكر أنه أصبح لديه منزل في السنغال منذ عام 2004، مضيفاً أنه افتتح، أخيراً، مدرسة هناك، سيتعلم فيها خلال العام المقبل 1000 طفل.

واشتهر هوبر بدور المحقق الجنائي هنري جونسون، في مسلسل «دير ألته» (العجوز)، الذي بثته القناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد دي إف».