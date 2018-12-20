عيسى حمد بوشهاب ضيف «عام زايد» على تلفزيون دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف حلقة الغد من برنامج «عام زايد» على شاشات تلفزيون دبي، عيسى حمد بوشهاب، الذي يعد من أعلام الدبلوماسية الإماراتية، إذ التحق بالسلك الدبلوماسي وهو شاب ليمثل دولة الإمارات في الخارج، وشغل منصب سفير الدولة لسنوات طويلة في المملكة المغربية، التي تربطها مع الإمارات علاقات مميزة على جميع الصعد.

وعايش بوشهاب مرحلة تأسيس دولة الإمارات بكل رهاناتها، إذ كانت الدبلوماسية وتمثيل الدولة في الخارج ـ آنذاك ـ من بين التحديات التي واجهت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ أشرف بنفسه على إعداد سلك دبلوماسي، يضم خيرة رجال الوطن لتمثيل الدولة في الخارج.

ويركز برنامج «عام زايد» على المبادرات والفعاليات المصاحبة لهذا العام، والتي يمكن من خلالها توثيق رؤية «عام زايد» تلفزيونياً، كما يستضيف عدداً كبيراً من شخصيات الرعيل الأول التي عاصرت المغفور له، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية، التي تبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها شخصية الشيخ زايد التاريخية ومبادئه وقيمه العالمية، كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم، وأكثرها إلهاماً في صبره وحكمته ورؤيته الثاقبة.

وينضم تلفزيون دبي بقنواته المتعددة في بث مشترك، لتقديم البرنامج الذي يبث كل جمعة ابتداء من الساعة: 14:00، والبرنامج من تقديم الإعلامي الإماراتي حامد بن كرم، وإخراج محمد آل رضا، والمنتج المنفذ فتيحة شواط، التي تتولى أيضاً مهمة الإعداد، فيما الإشراف لعبدالله السركال.