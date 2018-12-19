المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تأمين

شكا قارئ عدم شمول مستلزم طبي بجدول منافع التأمين الصحي، وذلك بحجة أنه مستلزم تجميلي، علماً بأن هذا المستلزم يستخدم لعلاج الحساسية عند الأطفال الرضع، ولا يمت للتجميل بصلة.

شاحنات

أبدى مرتادو المناطق الصناعية بالشارقة استياءهم من أعداد الشاحنات والمركبات الثقيلة التي تتنقل في شوارعها، مطالبين بتحديد أوقات معينة لتنقلها، سعياً لتخفيف الازدحام على الإشارات الضوئية والشوارع الرئيسة.

أولوية

شكا أحد كبار المواطنين عدم إعطائه الأولوية عند نقاط الدفع في أحد فروع متاجر كارفور، مطالباً الجهات المختصة بتكثيف التوعية بخصوص حقوقهم، أسوةً بذوي الهمم، لاسيما في ما يتعلق بحق الحصول على الأولوية.

«اتصالات»

شكا عملاء لشركة اتصالات صعوبة الوصول إلى موظف خدمة العملاء، عند الاتصال للاستفسار عن مشكلات تواجههم، كما أكدوا أن الخيارات المتاحة، عبر نظام الرد الآلي، تقودهم إلى خيارات الاشتراك في الخدمات.

شوكولاتة

طالب متسوق في إمارة عجمان بضرورة تشديد الرقابة على المحال التجارية، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية ومخالفة المتساهل منها، وذلك بعد أن اكتشف أن محلاً يبيع شوكولاتة تبقى يومان فقط على مدة صلاحيتها، ما أثر في طعمها.

سترات

طالب سائقون بإمارة أم القيوين الجهات المعنية بضرورة توعية النساء، اللاتي يمارسن رياضة المشي في الطرقات الداخلية، بأهمية ارتداء السترات الصفراء خلال المشي ليلاً، حرصاً على سلامتهن من التعرض لحوادث دهس، لاسيما في المناطق التي تقل فيها الإنارة.

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