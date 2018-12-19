173 طيراً في منافسات ثالث أيام «الصيد بالصقور»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تواصلت فعاليات بطولة نادي الشارقة للصيد بالصقور (التلواح)، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بميدان نادي الشارقة للصقارين بمنطقة مليحة في الشارقة.

وشهد اليوم الثالث، أول من أمس، شوطين خصصا لفئتي جير شاهين - فرخ، وجير شاهين - جرناس؛ واجتذبت المنافسات في اليوم الثالث 173 طيراً.

وعلى صعيد النتائج في الشوط الأول (جير شاهين - فرخ)، حلّ في المركز الأول الطير «S285» لفريق الفرسان محققاً زمناً 17.525 ثانية، فيما جاء عبدالله حسين العباس لوتاه في المركز الثاني بالطير «A2» الذي حقق زمناً 17.526 ثانية، وحلّ بالمركز الثالث أيضاً فريق الفرسان بواسطة الطير «S167» وحقق زمناً 17.569 ثانية، أما المركز الرابع فكان من نصيب راشد سعيد علي راشد بن سرود المنصوري بالطير «قتاد» وحقق زمناً 17.817 ثانية.

فاتحة خير

من جهته، أكد أنس محمد يوسف عبدالله، من فريق الفرسان، أن فوز الفريق بالمركز الأول في شوط جير شاهين – فرخ، يعد فاتحة خير للموسم الجديد، معرباً عن سعادته بالمشاركة في بطولات الصيد بالصقور. وأضاف: «الطيور جاهزة ونتأهب لموسم متميز، نمني فيه أنفسنا بتسجيل نتائج طيبة، رغم أن هذا العام يعد الثاني منذ تأسيس فريق الفرسان في دبي».

وقال إن «المشاركة في بطولة الشارقة تجربة مفيدة تزيد من خبراتنا، إذ سبق لنا المشاركة في العام الماضي في بطولات عدة منها بطولة فخر الأجيال وحققنا مراكز مشرفة».

وأوضح أن الفريق يتكون من أربعة صقارين و10 طيور، مؤكداً إلى أن لديهم آمالاً كبيرة في تحقيق نتائج طيبة في كل المشاركات سواء في الشارقة أو في دبي.

ثانية البطولات

أما الشوط الثاني الذي خصص لفئة جير شاهين - جرناس، فشهد فوز الطير «S4» لحمدان سعيد جابر بالمركز الأول محققاً زمناً 16.710 ثانية، فيما حلّ ثانياً وليد المعجون بالطير JS20 الذي حقق زمناً 16.751 ثانية.

وتشهد البطولة منذ انطلاقتها مشاركة كبيرة، إذ شارك في منافسات الناشئين باليوم الافتتاحي 40 طيراً، وفي اليوم الثاني الذي شهد شوطين خصصا للفئتين جير تبع فرخ وجير تبع جرناس للعامة، شارك 202 طير، وفي اليوم الثالث 173 طيراً، وشهد الشوطان منافسات مثيرة بين نخبة الصقارين نالت إعجاب جميع الحاضرين، وتشهد منافسات اليوم الرابع والأخير شوطين خصص الأول للفئة جير بيور فرخ والقرموشة فرخ، والشوط الثاني خصص لفئة جير بيور جرناس والقرموشة جرناس.

وتعد البطولة ثانية بطولات الصقور في الموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، إذ بدأ موسم الصيد بالصقور ببطولة الفجيرة التي نظمها المركز قبل أسبوع.

ناصر المرزوقي: أراهن على 3 طيور

يراهن المتسابق ناصر عبيد المزروعي على ثلاثة طيور، أكد أنها جاهزة للموسم الجديد وقادرة على التألق في كل بطولات الصيد بالصقور لهذا العام.

وقال إن «المشاركة في بطولة الشارقة، وفي مثل هذا التوقيت الذي يمثل بداية الموسم، من شأنها أن ترسم لنا خريطة الموسم ومعرفة ما يجب فعله للتغلب على أخطائنا وتطوير أدائنا للوصول به لأفضل صورة ممكنة، قبيل المشاركة في البطولات التالية لبطولة الشارقة».

محمد المنصوري: حدث متكامل

قال المتسابق محمد المنصوري إنه شارك من قبل في بطولات فزاع، ويحرص منذ خمس سنوات على المشاركة في كل مسابقاتها، وسبق له تحقيق مراكز متقدمة، ووصف البطولة بالحدث الناجح والمتكامل، مؤكداً أن الصقارين وجدوا كل سبل الراحة خلال مشاركتهم في البطولة.