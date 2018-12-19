3 عروض سعودية وأردنية وسودانية في «مهرجان طيبة»

المصدر: أسوان (مصر) - د.ب.أ

يشهد مهرجان طيبة للفنون التلقائية ومسرح الطفل، الذي انطلقت فعاليات دورته الخامسة بمدينة أسوان (جنوب مصر)، مساء أول من أمس، ثلاثة عروض مسرحية سعودية وأردنية وسودانية، بجانب عروض مصرية.

وتشارك فرقة زها الأردنية في المهرجان بمسرحية الدمى «زها والعصفور الذهبي»، وهي من تأليف محمد جمال عمرو وإخراج يوسف البري، وتتناول حب الوطن، والحفاظ على الممتلكات العامة فيه، والعمل بروح الفريق، والتفاؤل ونبذ التشاؤم، والكثير من القيم الإيجابية التي يسعى العمل لتقديمها للأطفال من خلال حوارات طفولية شيقة.

بينما تشارك فرقة بريدة السعودية بمسرحية للأطفال تحمل عنوان «الطفل والدمى الثلاثة»، وهي من تأليف وإخراج الفنان أحمد الحسن، وتمثيل نخبة من شباب المسرحيين السعوديين.

وبحسب أحمد الحسن، رئيس الوفد السعودي المشارك بالمهرجان، فإن المسرحية تهدف إلى تسليط الضوء على القناعة، وحب الخير ومساعدة الناس، والبعد عن التسلط والجشع. بينما يشارك السودان بمسرحية «الأميرة بنفسج»، وهي من تأليف وإخراج عبدالعظيم أحمد عبدالقادر، وتمثيل عبدالرافع حسن بخيت، والصلحي عربي الصلحي، وأحمد ونسي، وعمار أحمد خليل.

وتحمل المسرحية شعار «حب لنفسك ما تحبه لغيرك»، وتتناول أهمية ثقافة الاعتذار، وحب الناس، ومساعدة الغير.

ويتضمن مهرجان طيبة للفنون التلقائية ومسرح الطفل معارض فنون تشكيلية، وورش عمل، ومسابقات لاكتشاف وتشجيع وصقل مهارات الطلاب الموهوبين بمدارس محافظة أسوان في مختلف الفنون.