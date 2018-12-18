منافسات مثيرة في الصيد بالصقور

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

واصلت بطولة نادي الشارقة للصقارين للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان نادي الشارقة للصقارين، منافساتها المثيرة، حيث انطلقت أول من أمس، منافسات اليوم الثاني للبطولة، وشهدت شوطين للعامة خصصا للفئتين جير تبع - فرخ، وجير تبع - جرناس.

وأقيمت منافسات الناشئين في اليوم الافتتاحي بمشاركة 40 طيراً، وفي اليوم الثاني شهدت البطولة منافسات شوطين خصصا للفئتين جير تبع فرخ وجير تبع جرناس للعامة، وشارك فيها 202 من الطيور، بواقع 118 في الشوط الأول، و84 في الشوط الثاني، وقد شهد الشوطان منافسات مثيرة بين نخبة الصقارين، أملاً في كسب المراكز الأولى والجوائز القيمة.

وعلى صعيد النتائج، في الشوط الأول جير تبع فرخ للعامة، حلّ في المركز الأول الطير «صلاح» لمحمد عبدالله خليفة الكميتي المهيري، محققاً زمناً قدره 17.206 ثانية، فيما جاء راشد سعيد علي راشد بن سرود المنصوري في المركز الثاني بواسطة الطير «معارك»، الذي حقق زمناً قدره 17.463 ثانية، وحلّ بالمركز الثالث سعود راشد علي راشد المزروعي بواسطة الطير «حاضر»، وحقق زمناً قدره 17.693 ثانية، أما المركز الرابع فكان من نصيب HBT بواسطة الطير «شرار»، وحقق زمناً قدره 17.732 ثانية.

أما الشوط الثاني، الذي خصص لفئة جير تبع جرناس للعامة، فقد شهد فوز بطي أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بالمركز الأول بواسطة الطير «150MIRAGE»، محققاً زمناً قدره 15.51 ثانية، فيما حلّ بالمركز الثاني راشد سعيد علي راشد بن سرود المنصوري بواسطة الطير «سميسم»، الذي حقق زمناً قدره 16.127 ثانية، وتبعه في المركز الثالث «T65» للصقار وليد المعجون، وحقق زمناً قدره 16.19 ثانية، وجاء رابعاً «مدريد1» لعلي شخبوط علي سعيد الكعبي، بعد أن حقق زمناً بلغ 16.272 ثانية.

جمعة الفلاحي: المشاركة جائزة

يشارك المتسابق جمعة عبدالله حارب الفلاحي بطيور عدة، تحمل اسم فريق النخبة، ويقول الفلاحي إن هذه المشاركة هي الثانية للفريق في بطولة الشارقة، وأضاف: «نشارك لتطوير أدائنا، وإكساب الطير خبرات فنية أكبر، ونعتبر أن مجرد مشاركتنا هي بمثابة جائزة لنا، ونفخر بها أيضاً، لأننا نعتبرها جزءاً من دعم الرياضات التراثية، وحفظ الموروث الثقافي في الدولة».

سيف بن خرباش: أعشق الرياضات

قال سيف بن خرباش إنه يشارك في كل البطولات التي تقام في الدولة. وأضاف: «أشارك منذ عام 2007، وأعشق الرياضات التراثية، وأحرص على المشاركة في كل البطولات».

وأوضح أنه يشتري الطيور من الأسواق المحلية ومن خارج الدولة، مشيراً إلى أنه يحرص على تعليم أبنائه في بطولات الناشئين، لاكتساب الخبرة.