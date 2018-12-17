رياضيون يتحدون الشتاء القارس بسباق على الجليد

المصدر: برلين - رويترز

تحدّى مئات الرياضيين الشتاء القارس والجليد للفوز بأول سباق عوائق شتوي في مدينة أوبرستدورف بألمانيا، أول من أمس.

وأقيمت حلبة السباق حول تل نظمت عليه بطولة العالم للتزلج على الجليد في يناير الماضي، وبلغ طولها 2.5 كيلومتر.

وتعين على المتسابقين تسلق منطقة تلال بلغ طولها أكثر من 200 متر، وواجهوا 15 عائقاً مختلفاً من بينها حمل كتل جليدية على الأكتاف.

وتغلب الألماني كريستوف بيركنر بالكاد على الدنماركي ليون كوفويد ليفوز بلقب سباق الرجال، وحل دنماركي آخر هو نيكولاي دام في المركز الثالث.

وفازت الأميركية نيكول ميريكلي بلقب سباق السيدات، متفوقة على الدنماركية إيدا ماتيلدا ستينسغارد التي جاءت في المركز الثاني، والتشيكية زوزانا كوكوموفا التي احتلت المركز الثالث.