شاكيرا.. متهمة بالتهرّب الضريبي

المصدر: برشلونة - رويترز

اتهم الادعاء الإسباني المغنية الكولومبية شاكيرا، بالتهرب الضريبي، قائلاً إنها تخلفت عن دفع ضرائب قيمتها 14.5 مليون يورو (16.3 مليون دولار).

ووجهت الاتهامات، أول من أمس، في إقليم قطالونيا، الذي كثيراً ما تزوره شاكيرا، لحضور مباريات النجم الذي ترتبط به جيرار بيكي، اللاعب في صفوف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم.

واتهم الادعاء شاكيرا بالتخلف عن دفع ضرائب على الدخل عن ثلاث سنوات أقامت خلالها في قطالونيا.

وهذه أحدث قضية لشخصية أجنبية مشهورة مرتبطة بكرة القدم الإسبانية، تواجه اتهامات بالتهرب الضريبي عن فترة إقامة داخل البلد الأوروبي.

وفتحت من قبل تحقيقات ضريبية بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي زميل بيكي في برشلونة، وكذلك البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق، الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي هذا العام.