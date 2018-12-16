مبدعة إيطالية تنافس أبرز فناني الخط العربي

المصدر: أسوان (مصر) - د.ب.أ

تستضيف مدينة أسوان في صعيد مصر، معرض «خطوط عربية» للفنانة التشكيلية الإيطالية، أنتونيلا ليوني. وينطلق المعرض اليوم بقصر ثقافة أسوان ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان طيبة للفنون التلقائية ومسرح الطفل، ويستمر حتى 20 من الشهر الجاري.

ويضم المعرض مجموعة لوحات تستعرض فيها أنتونيلا ليوني، مهاراتها وقدراتها الفنية، في تطويع حروف الخط العربي، وتحويلها إلى لوحات فنية مبهرة.

وقالت رئيسة مهرجان طيبة للفنون، الدكتورة هنا مكرم، إن «أنتونيلا ظاهرة فنية متفردة، كونها باتت تنافس أبرز فناني الخط العربي، بأعمالها ولوحاتها التي سيتاح لجمهور مدينة أسوان، وضيوفها من سياح العالم رؤيتها للمرة الأولى».

يذكر أن أنتونيلا أكاديمية إيطالية حصلت على درجة الدكتوراه في الفنون الإسلامية، التي درستها واطلعت على تحفها في المتحف البريطاني، ثم جاءت إلى القاهرة لدراسة الخط العربي، في أكاديمية الخطوط العربية، في حي باب اللوق بوسط القاهرة.

وجذبت الزخرفة الإسلامية، وخطوط المصاحف الفنانة التشكيلية الإيطالية خلال دراستها للحضارة والفنون الإسلامية بلندن، فقررت دراسة اللغة العربية وخطوطها، وتمكنت من اكتساب حرفيات وفنون الكتابة العربية، بخطوط مختلفة، وصارت أحد الأسماء المعروفة بين الخطاطين بمصر وبلدان المنطقة العربية. وشاركت أنتونيلا بلوحاتها في العديد من المعارض في بيت الأمير طاز، ودار الأوبرا المصرية، والمركز الثقافي الإيطالي في القاهرة، ثم قاعة المعارض بقصر ثقافة مدينة الأقصر، ثم أبوظبي، وأخيراً في أسوان.