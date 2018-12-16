عمرو دياب يغني في السعودية

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

شهد سباق «السعودية للفورمولا إي - الدرعية 2018»، المهرجان الذي يضم أنشطة سباقات سيارات وموسيقى وفعاليات ثقافيّة وتراثية، إقبالاً جماهيرياً خلال يومه الثاني، عبر حفلات غنائية وسلسلة من الأنشطة الترفيهية داخل مضمار السباق وخارجه.

والتهبت أجواء المسرح بأغنيات نجوم فرقة الهيب هوب العالمية الشهيرة بلاك آيد بيز، وأغاني النجم المصري عمرو دياب، ما أتاح للآلاف من الجماهير الاستمتاع بتجربة مميزة في المملكة العربيّة السعوديّة.

وبدأ الحفل خلال اليوم الثاني للسباق بمشاركة عمرو دياب الذي أدى مجموعةٍ من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، ومن بينها: «أنا بحبك أكتر»، «تملي معاك»، و«دا لو اتساب».

وتواصلت الأجواء الحماسية مع صعود نجوم فرقة بلاك آيد بيز على خشبة المسرح، إذ قدّموا مجموعة من أشهر أغاني الفرقة التي تعد من الأكثر مبيعاً على مستوى العالم.

بينما شهد أمس، تتويج الأبطال الفائزين في بطولة «جاكوار آي بيس إي تروفي»، وكذلك سباق «السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية 2018».

واختتمت الفعاليات الموسيقية الليلة الماضية بحفلٍ لفرقة الغناء الأميركية «ون ريببليك»، ومنسق الأغاني الشهير والمنتج العالمي ديفيد جيتا.

يشار إلى أن قائمة المشاركين في السباق تضم كوكبة من السائقين المخضرمين إلى جانب مواهب جديدة تشارك للمرة الأولى، الذين يواجهون معاً تحديات عدة في حلبات الجيل الثاني من سيارات «الفورمولا إي».