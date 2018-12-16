أشهر أفلام التسعينات العالمية في مهرجان «انعكاس»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت «القصباء»، الوجهة السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، عن مشاركة القنصلية العامة الأميركية في مهرجان «انعكاس» الفني، الأول من نوعه الذي سيقام من 20 حتى 31 الجاري.

وتشارك القنصلية في المهرجان الفني من خلال عرض مجموعة مختارة من أفلام تسعينات القرن الماضي، لعدد من شركات الإنتاج السينمائي والإعلامي الأميركية، أبرزها مارفيل، وديزني، ودي سي.

وقالت خلود الجنيبي، مدير عام القصباء: «تسعى القصباء من خلال تنظيم (انعكاس) إلى تجسيد رؤية الشارقة الداعمة للإبداع وتعزيز مكانتها باعتبارها العاصمة الثقافية للدولة، حيث يتيح المهرجان الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بالفعاليات الفنية المتنوعة في مختلف المجالات مثل الموسيقى والفن والأفلام، ما يسهم في تشجيعهم على التواصل مع الثقافات الأخرى».

وأضافت: «نحن سعداء بالتعاون مع القنصلية العامة الأميركية ونتطلع إلى مشاركة هذه التجربة الغنية مع الحضور، ومشاركة جهات رسمية أخرى في تقديم ثقافاتها إلى جمهور القصباء، التي تنظم سلسلة من المهرجانات والفعاليات السنوية الثقافية والترفيهية والتعليميّة».

بدورها، قالت كريستين دال بيلو، الملحق الثقافي والإعلامي في القنصلية العامة الأميركية في دبي: «اختارت القنصلية نخبة من أشهر أفلام التسعينات وأوائل الألفية الثانية، نظراً لما تمثله هذه الأعمال من ذاكرة جماعية لجيل كامل عاصر تلك الفترة، وشهد تحولاتها الثقافية والاجتماعية، كما نريد من خلال عرض هذه الأفلام تعريف الأجيال الجديدة بعالم السينما في تلك المرحلة بموضوعاتها وأبطالها وتقنياتها، لأننا نؤمن بأن الفن استمرارية وتطور في الخبرات والتجارب من جيل إلى جيل».