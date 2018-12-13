80 صورة تختصر مسيرة تشكيلية أردنية في «طيبة»

المصدر: أسوان (مصر) - د.ب.أ

اختارت الفنانة التشكيلية الأردنية نعمت الناصر مدينة أسوان المصرية لتقيم بها معرضها الخاص الذي تستعرض فيه نتاج مسيرتها الفنية التي امتدت طوال 40 عاماً مضت، في مجال الغرافيك، والحفر على الخشب واللينوليوم.

وينظم المعرض ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان طيبة للفنون التلقائية ومسرح الطفل، الذي يقام في مدينة أسوان (1200 كم جنوب القاهرة) في الفترة من 16 - 20 من ديسمبر الجاري.

ويتضمن المعرض لوحتين ضخمتين من القماش، يحويان 80 صورة لـ80 عملاً تشكيلياً للفنانة الناصر التي تشارك بمهرجان طيبة للعام الثالث على التوالي.

وقالت الناصر إن معرضها بمدينة أسوان، ستكون لوحاته بالأبيض والأسود، لإبراز جماليات الأعمال المشغولة يدوياً بالأبيض والأسود، وإظهار تضادات هذين اللونين دون المرور بالرمادي، وما يعكسانه فلسفياً من تناقضات في حياتنا اليومية، فهناك الليل والنهار والخير والشر، والحياة والموت، إلى غير ذلك من المتضادات والمتناقضات.

وأشارت إلى أنها اختارت الأبيض والأسود لمعرضها بأسوان، لأنه لا يمكنك رؤية نصاعة الأبيض دون وجود قتامة الأسود إلى جانبه، وذلك برغم علاقة التنافر بين اللونين.

ويشارك فنانون من 11 دولة عربية وأجنبية في مهرجان طيبة للفنون الذي يضم معارض للفنون التشكيلية، ومعارض للحرف التراثية، بجانب عروض مسرحية عربية موجهة للطفل.