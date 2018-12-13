مجلة «المتاحف» ترى النور اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن إصدار مجلة جديدة تسلط الضوء، منذ عددها الأول الذي يرى النور اليوم، على دور المتاحف والمؤسسات الثقافية في تقديم الدعم لأصحاب الهمم، من أجل تمكينهم من ممارسة حياتهم أسوة ببقية أفراد المجتمع.

ويأتي إصدار مجلة «المتاحف في الشرق الأوسط.. أفضل الممارسات الفنية والثقافية للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة» لتسلط الضوء على أفضل البرامج التي تقدم الدعم اللازم لهذه الفئة، وتسهم في نشر الممارسات المتبعة من خلال المعارض الفنية والمتاحف والمكتبات والمؤسسات الثقافية في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط.

وسيتعرف القراء من خلال المجلة على أفضل المبادرات التي أطلقتها الهيئات والمؤسسات والأفراد في مجالات الثقافة والفنون، التي تهدف إلى تعزيز وترسيخ أعمق لمسؤولية المجتمع المحلي تجاه «أصحاب الهمم».

وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية: «أتمنى النجاح لهذه المبادرة الجديدة التي تهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتوفير المزيد من الفرص لكل فرد، ضمن المجتمع لضمان المساواة بين الجميع».